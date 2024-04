Un «castigo» de 4.305 euros por el retraso en la obra de Pablo Iglesias

No mucho más de cuatro mil euros –en concreto 4.305– es la factura que calcula pasar el Ayuntamiento a la empresa responsable de la obra de la avenida de Pablo Iglesias por los retrasos en la reforma. Es la cifra que suma siete días de penalizaciones si se confirma, como así estiman todas las partes, que el trabajo acabe hoy. El Ayuntamiento analizará la ejecución de la obra, elaborará un informe con todos los defectos encontrados y establecerá un plazo para que sean corregidos. Se estima que serán entre tres o cuatro semanas. El objetivo es que la avenida no llegue al verano en obras. No hay, por ahora, mecanismo establecido para que ese dinero pueda repercutir en los negocios de la zona para compensar las molestias, como comprometió el equipo de gobierno.