El plan para llevar todo el tráfico de El Musel por Aboño causa recelo en Gijón y Carreño

Una solución a dos tiempos con el vial soterrado por Jove como solución a largo plazo y reactivando, con carácter más urgente, el viejo plan de acceso al Puerto por Aboño –desdoblando la GJ-10 desde Lloreda a Veriña y alargándolo hasta El Empalme y mejorando el nudo de este último tramo con una reorganización del tráfico– permitiría, incluso, "regenerar" la ría y la playa de este entorno. Así defendió ayer el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, una propuesta que ya había adelantado anteayer en la Alianza por la Infraestructuras y que busca que el Ministerio de Transportes, además de la negativa al vial de Jove en superficie, reciba también una alternativa técnica a valorar. No obstante, el alcalde de Carreño, Ángel García (Izquierda Unida), adelanta que los vecinos de la zona "se oponen frontalmente" al plan y tanto el gobierno local como la oposición explican desconfiar de "soluciones provisionales" y exigen blindar el soterramiento.

Calvo compareció ayer en la Junta a petición del Partido Popular y detalló que el Gobierno del Principado pretende "dar un paso adelante": "La ciudad de Gijón pedía soluciones y el Ministerio ya aclaró que respetará la posición del territorio. Ahora ponemos soluciones sobre la mesa. Nos vamos a mojar". Explicó, también, que abordar los accesos al Puerto es "urgente" y que incluso de no haber decaído el proyecto del vial por Jove se habrían visto ahora necesarias nuevas medidas. "Si no hubiese habido problemas, el tramo de Lloreda a Veriña ya estaría desdoblado y ahora tendríamos cinco largos años por delante para el vial de Jove. Seguramente, el tráfico por Príncipe de Asturias ya se habría mitigado, pero se hubiese puesto de manifiesto lo que decimos ahora: que de Veriña hasta El Empalme hay carretera sin desdoblar que precisa de una solución para un entramado de vías que es hoy anacrónico", resumió. Señaló, también, que el Principado asumiría parte de esta propuesta encargándose de una "remodelación urgente" del nudo de El Empalme para "reorganizar el tráfico de vehículos pesados que hoy circulan desde Tabaza hacia la GJ-10 y la Autovía del Cantábrico". "Para mí es satisfactorio que podamos hacer algo nosotros, y podría hacerse ya el próximo año", afirmó.

Esta alternativa que defiende ahora el Principado no implicaría empezar desde cero. "El proyecto de desdoblamiento hasta El Empalme ya fue realizado en 2011, necesitaría revisión, y un acceso por Aboño al Puerto fue también un proyecto de 2011 que solo habría que revisar y actualizar con la remodelación del nudo. El desdoblamiento de Lloreda a Veriña podría licitarse ya a corto plazo", adelantó. A recuperar estas dos actuaciones, el desdoblamiento y el plan del acceso por Aboño, Calvo suma una tercera actuación: formalizar un protocolo que "ordene" estas obras.

"El Empalme es el mayor foco de contaminación por tráfico pesado en Asturias", dice Ángel García

Abogó el consejero por, ante el "retraso evidente" de la solución por Jove, actuar en Aboño con "la mejor solución posible para los vecinos". Porque entiende Calvo que Carreño se podría ver beneficiado de esta idea ante una descarbonización en ciernes. "El vial por el parque de minerales actual que va al nuevo túnel de la ampliación funciona y se puede mejorar. Si somos capaces de hacer un nuevo vial, podríamos, a medida que se retira el parque de minerales, restaurar la ría y la playa de Aboño, mejorar la situación de Xivares e incluso de la franja costera hasta Candás", resumió el socialista, que aseguró: "Creo que en Carreño se puede entender muy bien que no es trasladarles el problema, sino hacerles partícipes de la solución".

Pero no lo ve así el regidor apelado. "El Empalme es el punto de más contaminación por tráfico pesado de Asturias. Por eso, vemos inviable que por Aboño pasen más del doble de camiones que ahora", aseguró Ángel García. "Si se duplican los tráficos se aislaría la salida de Carreño a Gijón e, indirectamente, la de Gozón, que también tiene su salida natural hacia Gijón por El Empalme", añadió el Alcalde, para quien la mejor solución sigue siendo el vial soterrado por Jove: "Todo lo que no sea pasar por ahí será un error, y nos da miedo que al final termine por orientarse todo por aquí, por Carreño, para quedar bien". García, por último, se mostró "preocupado y molesto" por la falta de comunicación con su partido: "Nadie en IU tiene constancia de la propuesta".

En la corporación local, el portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, agradeció que la "unanimidad" contra el vial en superficie que ya existe en Gijón se replique en el Principado y considera que la propuesta de Aboño es competencia " de los técnicos" y no de su equipo. "Pero hay unas premisas muy claras: hay que hacer una solución definitiva que elimine el tráfico rodado en superficie de los barrios de Gijón y eso es lo que creemos que tenemos que trabajar. Gijón no está ahora para soluciones provisionales", defendió.

El PSOE local, por su parte, asegura que "mejorar el trazado que ya existe por Aboño, una zona completamente industrial", sería una "solución rápida" para eliminar el paso de camiones por Príncipe de Asturias" mientras el vial de Jove se soluciona.

La provisionalidad de la idea de Aboño la criticaron también Sara Álvarez Rouco (Vox), Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos), que recordaron el ejemplo de la estación provisional de San Crespo. "Si se adopta cualquier medida provisional, como el paso por Aboño, ha de ser por decisión técnica pero siempre compatible con ejecutar de forma urgente un soterramiento", valoró la vicealcaldesa Ángela Pumariega.

La patronal de empresarios defiende el acceso de Aboño y urge a dar ya plazos y presupuesto

Aunque el propio Calvo agradeció el tono "constructivo" entre las partes durante la cerca de hora y media de debate en la que derivó su comparecencia, las nuevas explicaciones dadas ayer en la Junta volvieron a poner sobre la mesa, por parte de la oposición, la necesidad de buscar responsabilidades. Se mostraron más críticos con el fiasco del vial los diputados Andrés Ruiz Riestra (Partido Popular) y Adrián Pumares (Foro), que insistieron en que el Gobierno autonómico "sabía que había problemas" con la licitación de Jove finalmente anulada. El popular se lo preguntó directamente, a lo que Calvo respondió que no, que su equipo se enteró, junto a la Alcaldesa, en la reunión de Madrid el 20 de marzo. "¿No les informó el Gobierno de España de que en noviembre pidió un informe sobre la viabilidad técnica del proyecto?", insistió Ruiz Riestra. "Sabíamos que había dudas; se nos trasladó que había dificultades", aclaró Calvo.

Lo que molesta a Foro y PP, más allá de reconocer que la responsabilidad del fracaso de esta licitación recae en el Ministerio y no en el Principado, son los tiempos. Recordó Pumares sus sospechas de "fraude electoral" al haberse aprobado el proyecto de Jove a las puertas de la campaña electoral para lo que acabó siendo, en sus palabras, una licitación "fake". Y Ruiz Riestra insistió en que dos días antes de esa reunión en Madrid se celebró en la Junta un pleno monográfico sobre infraestructuras de la región dependientes del Gobierno central. Preguntó a Calvo, también, por qué aquel día no había trasladado esas "dificultades" de las que sí eran conocedores.

El consejero señaló que su intervención aquel día se centró más en los trenes Avril, pero el diputado popular rechazó la explicación porque "el pleno era monográfico sobre infraestructuras, no sobre trenes". Calvo aseguró que, aquel día, lo que él sabía era que existía "incertidumbre" sobre la valoración de las ofertas técnicas –las empresas que optaban a la licitación informaron en esas semanas que, de hacerse con el contrato, pedirían un modificado ante las incidencias que estaban observando– y que, si bien esa incertidumbre les hacía "no ser optimistas" respecto a la licitación, él no tenía "conocimiento previo" de que ésta se fuese a anular. "Necesitamos saber qué ocurrió, y lo que pasó es que el vial se licitó a prisa y corriendo para usarlo como propaganda electoral con estudios que se remontaban a los años 90. Tras esto, pasaron las elecciones y se acudió al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que hizo lo que había que hacer: un estudio de rentabilidad. Nunca nos dirán si entraron a aquella reunión sabiendo o no que el proyecto se caía ya ese día, pero sí sabían cosas, sabían que el proyecto temblaba porque el BEI decía que no era rentable", resumió en su último turno de intervención el popular. "No acabamos de entender por qué en mayo se dio luz verde a un proyecto tan importante y el Ministerio aún no ha dado las explicaciones pertinentes", coincidió Pumares, que sí agradeció a Calvo y al Gobierno haber ido "de la mano" del Ayuntamiento en su rechazo al vial en superficie desde la reunión en Madrid. Delia Campomanes, diputada de Convocatoria por Asturies-IU, pidió "no trasladar el problema a otra zona" y que cualquier decisión que afecte a Carreño se haga con el consenso de sus instituciones. Y Carolina López, de Vox, directamente afirmó que el Gobierno autonómico "sabía que se iba a renunciar al vial" y aseguró: "Óscar Puente ya nos ha vacilado más en tres meses que otros ministros en años".

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), por su parte, agradeció al Gobierno impulsar una idea que ellos habían sugerido hace unas semanas. "El acceso por Aboño puede ser la alternativa, pero no nos valen más promesas, necesitamos que se concreten proyecto, plazos y presupuesto. No podemos consentir que Gijón quede relegada una vez más", señaló la entidad en un comunicado, aunque insistió que no se debe renunciar a una solución "profesional y soterrada" por Jove.

