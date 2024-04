Encierro de sanitarios en Jove por el bloqueo a su convenio: "No descartamos la huelga"

Varias decenas de trabajadores se encerraron ayer en el Hospital de Jove, entre la biblioteca y el salón de actos, en lo que supone una escalada clara en la campaña de movilizaciones del comité de empresa para forzar la renovación de su convenio colectivo y, con él, una batería de mejoras labores que les acerque a las condiciones de los sanitarios de la red pública. El encierre, que previsiblemente terminará hoy por la mañana, buscaba forzar una respuesta por parte del Principado, a quien los manifestantes exigen que, de común acuerdo con la gerencia del hospital concertado, pacten un incremento presupuestario que permita hacer efectivas esas mejoras. "El Principado sigue sin pronunciarse y la gerencia pasó a vernos pero para decirnos lo de siempre, que no hay presupuesto. Nos sentimos abandonados", se lamentó Marcos Bernardo, sindicalista de UGT y presidente del comité de empresa, que anuncia que su grupo seguirá convocando protestas y que estudiará la posibilidad de realizar encierros más largos o, incluso, y "como última opción", una huelga de cinco días. "Nos gustaría no tener que llegar a eso", reconoció.

Un momento del encierro. | Marcos León / S. F. Lombardía

Los representantes sindicales agradecieron el apoyo recibido, dicen, de la asociación vecinal y de la de pensionistas, así como la visita de compañeros sanitarios que estaban de descanso y otros que se acercaron en sus ratos de descanso para saber si necesitaban algo. "La respuesta de la gente está siendo muy buena", agradeció Alberto Riera, delegado del sindicato médico Simpa, explicó haber visto también a varios pacientes y a ediles como Olaya Suárez (Podemos). Riera, además, explicó que la reivindicación del comité trasciende a lo laboral. "Es un problema laboral, claro, también queremos recalcar nuestra preocupación por el futuro del hospital", señaló el representante, que vincula este futuro a la conocida escasez de sanitarios. "Si no conseguimos unas mejores condiciones laborales, tenemos ocho hospitales públicos que compiten (en la captación de profesional) con nosotros. En los hospitales públicos hay una cláusula por la que, si un hospital se queda sin anestesistas, se envían de otro hospital. Y eso ahora, con la fusión de las áreas, permitirá suplir la falta de profesionales en las alas. Pero nosotros no tenemos eso, y ahora precisamente nos faltan varios anestesistas y tenemos que buscarnos la vida", resumió. A su juicio, el hospital concertado debería incluirse en la futura ley regional de sanidad.

Gema Blanco, delegada del sindicato SAE, añadió que el comité de empresa está realizando "movilizaciones pacíficas" y que buscan "no perjudicar a los pacientes", pero que esa condición no podrá garantizarse eternamente. "Lo que menos queremos es una huelga que pueda perjudicarles, pero lo haremos si no nos dejan otra opción", defendió.

El comité se ha reunido estas semanas con buena parte de los partidos locales y autonómicos y reprocha, en palabras de Bernardo, "que nadie acaba de asumir" sus reivindicaciones, ya que la gerencia habla de falta de presupuesto y el Principado entiende que el conflicto laboral de un hospital concertado excede sus competencias. La idea de una huelga, sin embargo, dependerá de una futura asamblea de trabajadores.

