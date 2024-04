"The Twin" ya luce en el Grupo Covadonga

La piscina de 25 metros del Grupo Covadonga luce desde ayer en su fachada la escultura "The Twin" obra del escultor Vicente Vázquez Canónico y que simboliza a dos figuras lanzándose al agua.

El artista gijonés decidió donar esta obra al Grupo Covadonga hace ya varios meses bajo la presidencia de Antonio Corripio. El ofrecimiento llegó a través de Agustín Antuña quien junto al propio escultor y el directivo Alejandro Rionda recorrieron detenidamente las instalaciones de Las Mestas para buscar la mejor ubicación. "Decidí que el mejor sitio era la parte superior de la piscina de 25 metros al lado de la placa que recuerda a Revuelta y que tenía que ser del mismo color que las puertas", comentó Vázquez Canónico en el transcurso del acto de inauguración celebrado en la tarde de ayer.

El escultor aprovechó para recordar las horas que echó en esa piscina e incluso también un luctuoso suceso del que fue testigo presencial "estaba nadando por una de las calles de la piscina cuando se me acerca mi hijo pequeño y me pregunta que cuanto tiempo puede aguantar una persona sin respirar. Me fijo y veo a una persona en el fondo de la piscina, me lancé a por él, lo saqué y traté de hacerle la respiración boca a boca pero finalmente falleció".

Esa misma piscina en la que también aprendieron a nadar sus hijos y en la que echaron muchas horas. Ahora en su fachada luce una de sus esculturas que Vázquez Canónico considera que "queda muy bien, es el lugar idóneo para instalarla".

Vázquez Canónico es uno de los escultores más destacados de los últimos años con obras en museos de Francia, Italia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Noruega, Venezuela, Estados Unidos o Japón. Es autor de otra obra relacionada con la natación y que se encuentra en el Salón de la Fama de la Natación en Florida (Estados Unidos" y que fue también utilizada como símbolo del Campeonato del Mundo de Natación celebrado en Madrid en 1986. Suya son la fuente Las Palomas de Oviedo o la escultura situada a la entrada de la Escuela de María en el Campus Universitario de Gijón. Las relacionadas con la natación no son las únicas obras de Vázquez Canónico relacionadas con el deporte ya que también tiene otras llamadas "Tiro de balonmano" o "Punto de encuentro".

El actual presidente, Joaquín Miranda, agradeció la donación. "Ahora el Grupo vale más", señaló y también tuvo palabras hacia "Antonio Corripio, Alejando Rionda y Agustín Antuña por haber trabajado para que sea una realidad".

La escultura está en la fachada de una piscina que no a mucho tardar será objeto de una profunda rehabilitación ya que se encuentra bastante deteriorada, pero la directiva cree que no hará falta desmontarla para las obras. En el acto estuvieron presentes además del presidente Joaquín Miranda varios miembros de la actual junta directiva como el propio Rionda, la vicepresidenta Elena Martín, Nuria Pulgar o José Luis Barettino. Junto a ellos Agustín Antuña y el presidente de la Asociación de Veteranos Lisardo Argüelles.

