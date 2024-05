Lara Álvarez cuenta que sufrió acoso escolar

La periodista gijonesa Lara Álvarez, popular cara televisiva desde sus participaciones en el programa "Supervivientes", sufrió acoso escolar y su testimonio, contado en primera persona, será uno de los contenidos estrella de la segunda temporada del programa "Educando contra el bullying" que la Fundación ColaCao va a presentar mañanacon motivo del día munical contra el bullying. El proyecto de sensibilización y divulgación, que también va a contar con la ovetense Lucía Galán, conocida como "Lucía mi pediatra", recoge testimonios de víctimas, expertos, especialistas y padres y madres que han tenido experiencias alrededor del acoso escolar, para aportar herramientas de prevención.

Y con ese objetivo la periodista y presentadora se ha decidido a destapar sus negros recuerdos de acoso en el colegio. En el vídeo de presentación del proyecto Álvarez dice que recuerda "estar en el patio del colegio y recibir balonazos, pero llegó un día en que los balonazos se convirtieron en pedradas. Una vez me pegaron un chicle en el pelo, y que me siguieran hasta el portal de mi casa insultándome por detrás, era bastante común. Con 9 años, piensas que en el algún momento se cansarán".

"Educando contra el bullying", es una plataforma online de vídeos dirigida a familias. Los materiales, totalmente gratuitos, están disponibles a partir del día 2 de mayo, en la web del proyecto.

"Hoy no he dormido nada. Lo que compartiré con vosotros, es muy importante para mí. Es viajar al pasado y encontrarme con una niña que lo pasó muy mal. Así que permitidme que os hable del bullying en primera persona", comienza Lara Álvarez antes de explicar que "en mi caso solo fueron dos personas las que empezaron con todo esto, aunque toda la clase dejó de hablarme. No suele ser la mayoría quien lidera el bullying. Son una o dos quienes actúan, pero a través del miedo hacen que el resto observen y no hagan nada para que no les pase lo mismo". Álvarez destaca el papel fundamental de sus padres en esa etapa: "Mi madre me preguntó qué me pasaba. Llevaba unos días muy rara evitando hablarles a la cara. Qué suerte y que necesario poder hablar. Cuántas cosas se entienden cuando puedes sacar todo lo que llevas dentro y cuando me cuentan que no es un problema mío". Durante su testimonio, la periodista recuerda también la importancia de la ayuda de los profesores. También anima a quien esté sufriendo bullying a no callarse: "Tus acosadores te aíslan, quieren que te calles. Así que, ante la duda, háblalo. Busca tu persona de referencia. En mi caso fueron mis padres, pero puede ser un profesor o un amigo que te ayuda a sacar la valentía".

