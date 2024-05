La lucha por el vial de Jove coge altura: los vecinos izan una pancarta en el Ateneo de La Calzada

Igual que los navíos antes de entrar en combate, los vecinos de la zona oeste de Gijón izaron esta tarde una gran pancarta en el Ateneo de La Calzada para mostrar su rechazo al vial de Jove en superficie. Bajo un fondo blanco, que nada tiene que ver con su capitulación, en la lona que ya cuelga del segundo piso del edificio municipal se puede leer: "Gijón no se rinde. El oeste no se rinde. 30 años de lucha. Autovía por Xove, no". "Es un paso más dentro de nuestras movilizaciones y otra forma más de decir que seguimos en la pelea", destacaba Manuel Cañete, presidente de la FAV, tras el levantamiento del nuevo símbolo de la lucha vecinal.

El acto tuvo lugar a las seis de la tarde. Fue entonces cuando dos vecinos izaron la pancarta desde las ventanas del segundo piso del Ateneo de La Calzada, ante la atenta mirada de decenas de vecinos, que siguieron la maniobra paraguas en mano. "Somos el oeste, no somos la peste", comenzaron a gritar y a aplaudir los parroquianos. Carlos Arias, presidente de la asociación de vecinos de La Calzada no dudó en coger el micrófono para arengar a los parroquianos: "Debemos seguir en la lucha".

El mismo mensaje transmitía el presidente de la asociación de vecinos de El Muselín, Sotero Rey. "Ya llevamos un mes y medio de lucha... y lo que nos queda", aventura el dirigente vecinal, convencido de que, por ahora, "las fuerzas no flaquean". "Eso sí, sería importante que se involucren muchos vecinos. Ahora cuesta sacar a la gente a la calle. Esto ya no es como la época del Naval", lamentaba, al tiempo que destacaba, convencido, cuál será una de las claves de la batalla contra el vial en superficie: "Hay que machacar, machacar y machacar".

También tiene claro que los gijoneses resistirán y ganarán la batalla Pili Hevia. "Si el Ministerio no da el brazo a torcer, como hasta ahora, nosotros menos. No daremos ni los brazos, ni las piernas ni la voz. Vamos a pelear", afirma con aplomo, mientras a su lado, Fabián Rodríguez asiente. "Hay fuerza", agrega.

"Pasamos de tener un proyecto en licitación a un proyecto del que no hay ni dibujos. El proyecto Guadiana lo podemos llamar, porque dicen que el vial aparece, desaparece...", critica con cierta socarronería Cañete, con un discurso que no cede ni un milímetro a lo dicho por los vecinos desde el primer día: "Necesitamos que no presenten un presupuesto, un proyecto y su financiación", asegura el presidente de la FAV, que también pide la implicación de los políticos para dar solución a esta problemática: "Necesitamos que ejerzan su peso en Madrid".