El oeste se rebela contra el vial de Jove en superficie: "¡Ministro, escucha, Gijón está en la lucha!"

La rotonda del Arbeyal se convirtió en la desapacible mañana de ayer sábado en escenario de una nueva reivindicación vecinal en la batalla contra el vial de Jove en superficie. Allí se dispusieron cruces y pancartas para censurar una contaminación que indigna a la zona oeste de la ciudad. "¡Ministro, escucha, Gijón está en la lucha!", gritaba Indalecio Rodríguez antes de que Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV), tomara el micro. "Aunque llueva, el oeste ni se encoge ni se rinde", señaló.

Cañete aseguró que la movilización es otra "respuesta" a una "provocación bien planificada", en referencia a la negativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a ejecutar un vial soterrado. "Fue un jarro de agua fría en este débito que tiene el Estado con las infraestructuras de Gijón", proclamó el líder vecinal, que abogó por "no perder las ganas de pelear". En ese sentido, instó a seguir colgando trapos negros en las ventanas y edificios en protesta por el proyecto de la autovía al aire libre.

El presidente de la FAV incidió en el "rechazo absoluto" de los vecinos hacia el "ninguneo" institucional hacia la ciudad. "Queremos que traigan propuestas serias y planos, que no nos tomen el pelo más", remarcó Cañete, instantes antes de que los presentes se lanzaran con el cántico "¡Basta ya de engaños, que ya van 30 años!". Cañete insistió en la necesidad de cambiar el modelo industrial y afirmó que "El Musel no puede ser una isla donde no se planifique lo que va a ocurrir". "La salud es primordial y debe ser un condicionante en cualquier acción política y social. Tenemos derecho a vivir en un espacio saludable", subrayó.

Ricardo Salas, de El Natahoyo, aseguró que la actual situación, con la propuesta del soterramiento del vial convertida en papel mojado, es "un abuso". "Hay que traer a Pedro Sánchez y al ministro de Transportes a que vea el terreno", reprochó Salas, acompañado de una pancarta que decía "Respiro malos humos".

Así fue la nueva movilización vecinal en Gijón por el vial de Jove (en imágenes) / Ángel González

"¡Barbón, Moriyón, en Madrid está la solución!", clamaban los vecinos, que emprendieron la marcha por la avenida Príncipe de Asturias en dirección al Ateneo de La Calzada, donde el pasado jueves se colgó una pancarta en repulsa al vial en superficie. Carlos Arias, presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín", apuntó que "La Calzada necesita modernizarse" y que el barrio "no se va a rendir". "Decimos alto y claro que estamos hartos de la contaminación", aseveró.

José Ramón Fernández, líder vecinal de Jove, se mostró muy crítico. "Nos están timando", declaró Fernández, que resaltó la importancia de salir a las calles. "Hay que ir a la brava y hacer mucho más ruido. Y, sobre todo, exigir responsabilidades de una historia que es lamentable", manifestó. "Exigimos industria limpia" rezaba el cartel que levantaba con fuerza Dolores Málaga, residente en La Calzada. "Estamos cansados, ya son 30 años. Hay que luchar para que esto se solucione", indicó.

Al lado de Málaga, María Antonia Rubio, de Moreda, asentía. "Este proyecto (el vial soterrado) es muy necesario. Hay muchísimos camiones de gran tonelaje. ¿Y ahora nos vienen con esta historia? Nos toman el pelo", resumía Rubio. Dolores Málaga incidió en que la problemática de la polución no afecta únicamente a La Calzada. "Luchamos por todo Gijón. El aire no se detiene y pretendemos que todos se conciencien", sentenció.

Manuel Cañete culminó el acto animando a los asistentes a acudir a la manifestación del 16 de mayo, que comenzará a las 19.00 horas en Begoña. No obstante, a las 17.30 horas partirá una comitiva desde el Ateneo de La Calzada. Los vecinos volvieron a entonar el "¡Somos el oeste, no somos la peste!" para concluir una nueva movilización que refleja que Gijón no baja los brazos.

Entre los presentes se encontraban los foristas Gilberto Villoria y Pelayo Barcia, el socialista José Ramón Tuero y, por parte de Izquierda Unida, estaban el coordinador local Alejandro Farpón y el portavoz Javier Suárez Llana. También asistió Alejandra Tejón, portavoz de Podemos.