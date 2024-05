La impresionante estampa de una aurora boreal vista en Gijón: "Fue impactante"

Los entendidos del tema sabían que había una alerta de nivel cuatro de una tormenta solar para esta pasada noche. Y el gijonés Pablo Heres, licenciado en Geografía y aficionado a la meteorología, se encontraba a medianoche por la zona centro y leyó en redes sociales, sorprendido, que esa tormenta estaba siendo finalmente de nivel cinco, el máximo, y que en algunas partes de España se estaban viendo destellos en el cielo. Decidió subir hasta el Cerro de Santa Catalina, y tuvo suerte: pudo ver la aurora boreal que iluminó el cielo gijonés durante alrededor de una hora, pero que, a simple vista, se dejó ver con claridad durante apenas quince minutos. "Fue impactante, yo no recuerdo algo así en Gijón", explica.

Heres llevaba encima solo su teléfono móvil, pero pudo inmortalizar la aurora tanto desde el Cerro como desde La Providencia. "Desde el teléfono, con la exposición larga, en el modo noche, se veía bien, pero a simple vista también pude ver algún fogonazo a las doce y veinte. Estaba hablando con un amigo que en ese momento estaba en el Muro y me dijo que, aunque se intuía algún destello de luz, la iluminación de la ciudad no dejaba verlo bien. Tuve suerte de estar en el Cerro a esa hora; estaba solo", cuenta. Decidió también coger el coche y subir a La Providencia, para entonces era ya casi la una de la madrugada. "Allí sí había gente tratando de ver la aurora, pero a esas horas ya solo se veía a través de la pantalla del móvil", cuenta el gijonés, que entiende que tuvo "mucha suerte" por estar cerca del Cerro en el momento justo y que lamenta, solo, no haber salido de casa con su cámara profesional. "Pero a simple vista ya fue impactante; yo nunca había visto algo así", aplaude.