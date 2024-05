Retratos reivindicativos de mujer: la exposición abierta en el centro de Gijón

A través de ocho lienzos expuestos en el Toma 3, que forman parte de su última colección de 20 obras, Nerea Notario, conocida artísticamente como Ilunnpauxa, presentó ayer al público en el local gijonés su colección de retratos femeninos "Constelación, 20 estrellas". "Pensé en esta muestra para dar visibilidad a la mujer, hemos avanzado respecto a hace diez años en el mundo artístico, pero aún falta dar pasos", comentó.

La muestra en el Toma 3 se produce gracias al proyecto Cerúleo, de la que es responsable Dido Carrero, que es la encargada de organizar gran parte de las exposiciones en este espacio. Ésta última, "Constelación, 20 estrellas", Nerea Notario propone un recorrido por retratos de mujeres, en las que realiza un juego con una técnica mixta. "Hay un juego con la tela, por eso lo de la constelación. Es como una técnica mixta de pintura acrílica con tela. Y en algunas imágenes aparecen abalorios, que pueden servir para hacer botones o pendientes", enfatizaba ayer.

Mujeres caucásicas, negras o asiáticas aparecen en los cuadros que ha elaborado la artista vasca, abogada de profesión, que ha encontrado un gran refugio en el arte principalmente desde la época de la pandemia, cuando aprovechó "para dedicarle más tiempo a la creación".

Otro de los alicientes de esta colección es la unión del arte con otra de sus pasiones: la moda. "La tela es comprada, pero luego está cosida por mí. Y los abalorios, cuando aparecen como pendientes, los pego y coso en función de lo que me pida el lienzo. Me inspiro mucho en amigas, familia y gente cercana para esos diseños y retratos", explicó.

También puede aparecer en algunos casos algún toque autobiográfico. "Me inspiro también en mí misma", cuenta la artista, que le ha dado una gama cromática muy intensa: "Me gustan los colores vivos, visibles y llamativos. Te puede gustar el cuadro o no, pero seguro que llama la atención".

La muestra "Constelación, 20 estrellas" estará disponible hasta el 14 de junio, momento en el que tome el relevo una muestra de la artista Isa Durá.