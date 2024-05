La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón recibe a los futuros universitarios: "Es una pasada que aquí haya tantas posibilidades"

La Escuela Politécnica de Gijón (EPI) recibió esta mañana a medio centenar de jóvenes con motivo de la primera sesión de su nueva edición de las jornadas de puertas abiertas. “De esta manera se busca difundir los estudios y las instalaciones de los centros sobre todo a gente que está a punto de hacer la EBAU”, aseguró la directora de la EPI, Inés Suárez, que fue la encargada de dar la bienvenida a los estudiantes.

La actividad arrancó a las 10.00 horas en el salón de actos del Edificio Polivalente. Allí, Suárez y la subdirectora de Estudiantes, María Placeres González, ofrecieron una presentación de los grados que se ofertan en la Escuela, que giran en torno a la Ingeniería Industrial, la Ingeniería Informática, la Ingeniería de Telecomunicación, y la Ciencia e Ingeniería de Datos. Previamente, los estudiantes de 2.º de bachillerato que se desplazaron a Gijón desde distintos puntos de la región, ya habían seleccionado la rama que les interesaba para así visitar los laboratorios correspondientes. Los avilesinos Mara García, Sara Álvarez y Daniel Alonso, alumnos del colegio Paula Frassinetti, fueron algunos de los que eligieron la de Ciencia e Ingeniería de Datos, la más solicitada en la jornada inaugural. “Al ser una carrera nueva nos llamaba la atención y venimos a escuchar lo que nos dicen”, coincidieron Daniel Alonso y Sara Álvarez. García era de las que llegaba con la decisión tomada anteriormente. “Sé que quiero estudiar esto, pero esto les viene muy bien a quienes todavía no saben muy bien de qué van estos grados”, señaló.

En lo que sí coincidían estos tres compañeros era en agradecer la posibilidad de no salir del Principado para llevar a cabo su etapa universitaria. “Si tuviéramos que irnos sería un rollo. Que haya aquí tantas posibilidades es una pasada y hace que quieras quedarte en Asturias”, aplaudió Álvarez. También optó por esta opción Amelia Nadia Maziuk, estudiante del IES La Quintana, centro educativo ubicado en la parroquia de Ciaño. “Esta carrera me gusta porque mezcla matemáticas e informática, que es lo que más me atrae”, comentó Maziuk.

Otro de los grados más demandados por el alumnado que se dio cita en la EPI fue el de Ingeniería Mecánica. Esta fue la decisión tomada por Diego Rodiles, Sergio Luis y Santiago Torres, del IES Rosario de Acuña. “Me llama la atención principalmente porque tiene muchas salidas, mucha utilidad y desde que era pequeño me gustó todo lo que es poder trabajar directamente con un material”, explicó Torres. Por su parte, Rodiles celebró la posibilidad de descubrir las instalaciones de la EPI y ver cómo trabaja el equipo Wolfast, donde se construyen motos de competición. “Lo veo bastante útil debido a que cuando llegas el primer día no sabes nada del centro ni cómo va a ser todo, entonces de esta forma llegaremos más relajados sabiendo cómo funciona”, resaltó este escolar.

Las siguientes sesiones, que al igual que la de ayer tendrán una duración de dos horas y media, se desarrollarán el jueves desde las 17.00 horas y el viernes se cerrarán las jornadas con la última de las citas, que dará comienzo a las diez de la mañana.