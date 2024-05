La asociación vecinal de Montevil expondrá decenas de pinturas en El Corte Inglés: "Nos hace ilusión"

La asociación vecinal "El Roble" de Montevil inaugurará hoy, a las 18.00 horas, una exposición colectiva en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Una treintena de participantes en la actividad de pintura de la entidad integran la muestra, animados por la acuarelista Nieves Álvarez, que reivindica "reactivar la creatividad". "Es un resorte para sobrevivir, para realizarse", subraya la artista. Habrá un concurso con tres categorías y dos premios en cada una, otorgado uno de ellos por El Corte Inglés y otro por la propia asociación. Los jueces serán Valentín del Fresno y Herminia Moris. "Están encantados de tener un cuadro en una sala donde pasa mucha gente y que lo vean familiares y amigos", indica Nieves Álvarez sobre los participantes en la exposición.

La artista recalca que esta iniciativa es una manera de ver lo que se puede hacer en las asociaciones vecinales, que "están olvidadas", y pondera su valor para "socializar". También destaca que las obras puedan visitarse en El Corte Inglés, un espacio que "forma parte del barrio".

Lucía Rivalla, de 6 años, es una de las artistas más noveles. Para la muestra ha dibujado, con acrílicos, un gato. "Me encanta pintar", admite la cría. Nicolás Molina, a sus 14 años, lleva la mitad de su vida acudiendo a la sede vecinal para dar rienda suelta a su afición. "Está genial que todo el mundo pueda ver lo que dibujamos", señala el adolescente, que ha inmortalizado un personaje de Star Wars. Su técnica predilecta es la acuarela. "La manejo bien", afirma. Rosa Fernández es más de la pintura al óleo. Sobre participar en esta exposición colectiva, comenta que "me hace mucha ilusión porque creo que no merecemos tanto". Además, la vecina del barrio reivindica la "libertad" que brinda Nieves Álvarez a los participantes.