El bloqueo del convenio del Hospital de Jove lleva a los sanitarios a dos días de huelga

Dos días de huelga en todos los servicios y otros tres de encierro total. Eso acordaron ayer los trabajadores del Hospital Fundación de Jove en una multitudinaria asamblea celebrada a las tres de la tarde en el salón de actos del centro sanitario, donde se dio un "sí rotundo" a subir en la escalada de protestas para la renovación del convenio colectivo y para incluir en este una serie de mejoras económicas que acorten sus diferencias salariales con sus homólogos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). De esta forma, los trabajadores se encerrarán día y noche los días 22, 23 y 24 de mayo y Jove funcionará con servicios mínimos por la huelga el 29 y el 5 de junio. El calendario está supeditado hoy a una reunión entre el comité de empresa y la gerencia del hospital. "Vamos a ver con qué vienen. Somos flexibles en la negociación", afirmó ayer Marcos Bernardo, el presidente del comité.

Por la izquierda, Eva García, Verónica Alonso, Marcos Bernardo, Judith Iván, Fernando Ortega y Flor Fernández, del comité de empresa, ayer, durante la votación. | Juan Plaza / Pablo Palomo

Ni la gerente del Hospital de Jove, Laura García Díaz, ni nadie del Sespa quiso hacer ayer declaraciones tras la aprobación de la huelga. La primera se ciñó a la reunión que hoy mantendrá con los trabajadores, a partir de las cuatro de la tarde. Y los segundos al entender que se trata de un asunto que atañe a los empleados y a la Fundación. La reunión de hoy se entiende como muy importante en la esfera del centro de la zona oeste. No tanto porque se pueda desconvocar la huelga y el encierro, una vía que ayer parecía remota, sino porque los empleados esperan saber a qué acuerdos ha llegado la gerencia con el Sespa, tras una reunión celebrada el lunes. "Estamos pendientes de esa reunión, pero no sabemos qué fue lo que hablaron. La gerencia no nos ha dicho nada al respecto", explicó Bernardo. "Sabemos que la gerencia del Sespa se comprometió a dar una solución y entendemos que algo habrá. Pero no sabemos nada y seguimos adelante", añadió Bernardo.

El comité de empresa del Hospital de Jove lleva inmerso en la negociación para renovar el convenio colectivo desde hace un año y medio. Caducó el 31 de diciembre de 2022. Reclaman una serie de mejoras salariales para equipararse al personal de la red pública. "Llegamos a tener diferencias retributivas del 30 por ciento. Un médico, solo entre carrera y sueldo, si lleva 20 años trabajando pierde 14.000 euros al año más un 23 por ciento de las guardias. Y una enfermera está en 9.000 euros menos", aseguró el presidente del comité de empresa de Jove, ayer. "En la asamblea, tanto en la primera como en la segunda, el sí fue rotundo a la huelga. Tenemos que conseguirlo porque nos estamos quedando muy atrás", valoró.

Desde hace varias semanas, las protestas han ido subiendo de intensidad. Hubo varias manifestaciones y ya se llegó a realizar algún encierro en el centro médico. Fue el 24 de abril y duró un día. "Nadie quiere ir a la huelga, porque sabemos la repercusión que eso tiene para los pacientes. Pero los trabajadores no tenemos más margen cuando la negociación se agota", expresó Marcos Bernardo, cuyo sindicato es la UGT. El presidente del comité de empresa recordó que durante todas estas semanas han ido teniendo apoyos en diferentes sectores de la sociedad y también en el ámbito sanitario.

Sin ir más lejos, el Pleno del Ayuntamiento aprobó en su sesión de abril una declaración institucional a favor de los trabajadores del hospital "buscando una solución que garantice una sanidad pública de calidad en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía". También hubo conversaciones con el Sespa, que, a primeros de mayo, indicó que pediría formar parte del patronato del Hospital de Jove y que "presionaría" para evitar llegar a la huelga.

"Nos hemos reunido con la alcaldesa de Gijón, el alcalde de Carreño, el viceconsejero de Política Sanitaria, con todos los partidos políticos... no tenemos más margen. Ahora le toca a la gerencia dar el paso y moverse. Mañana –por hoy– veremos lo que pasa y en función de eso moveremos o no el calendario", zanjó Marcos Bernardo ayer, respecto a la reunión con la gerencia del Hospital de Jove que se plantea como clave para salvar la huelga.

