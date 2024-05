"Sastre" lanza su nuevo trabajo: "Es canción de autor pervertida"

"Me gusta llamarlo canción de autor pervertida, porque tiene como elementos de la canción de autor, en el sentido de la importancia de las letras, pero después también las estructuras de las canciones no siguen el patrón habitual". Alberto Sastre es la voz de la banda "Sastre", que acaba de publicar su segundo disco. El cantante y compositor gijonés publica así su segundo disco con este proyecto –tercero si se suma el EP que también vio la luz–, que lleva por título "Familia de Sastre". "Las canciones son más como ríos, que también suelo decir, porque va con el desarrollo armónico guiándose hacia delante sin estar tan encorsetado en el patrón de la canción", desglosa el artista.

"Estación, ida y vuelta" fue el trabajo con el que se estrenó en 2021, cuando arrancó este proyecto junto a Charly Rodríguez (guitarra), Elisa Gómez (bajo), Rodrigo Roces (piano) y Eros Rionda (batería). En medio publicaron en 2022 el EP "La Guapura". Y ahora, con este "Familia de Sastre", dan un paso más, ya que se ha grabado con toda la banda presente, sin limitaciones por la pandemia como en el estreno. "Se junta todo el desarrollo de estructuras y letras, tanto propias como de la canción de autor, con la potencia de una banda de rock, que es con guitarras, bajo, piano y baterías. Esa combinación es lo que este disco cambia principalmente con el anterior", afirma Sastre.

Aunque cuenta que le han dado un giro a los temas, el cantante y compositor de la banda no cree que haya sido una apuesta arriesgada. "Lo que buscaba era la forma en la que la expresión artística o musical de las emociones, que van intrínsecas en las canciones, lo reflejasen de la mejor forma", enfatiza. "No fue cosa de la perversión por la perversión. Fue algo que surgió así y me parecía más la forma de los sentimientos que hay detrás", añade.

En cuanto a los sonidos que plantea, Sastre justifica una amalgama que conjuga a la perfección. "Cada canción tiene un sonido distinto; hay una canción que sorprende bastante, porque es como bastante punk y sucia, como rápida y potente, que no es habitual con letras que tengan tanta importancia", explica en primer lugar, para añadir también: "El otro día me dijeron que las letras eran sugerentes, y eso me gustó, porque crean imágenes, y con un lenguaje que no busca ser rebuscado. Hay otras que tienen más potencia punk, con más buena acústica, otras que tiran más por lo tradicional, otras más pop, y hay varios estilos que se mezclan, y fue lo que nos pareció que vestía mejor las canciones".

El primer single lanzado fue "Gijón sin ti", que ha funcionado muy bien en los tres meses que lleva en la calle. "La gente se está sintiendo como muy apelada, algo muy de dentro, que reflejando en el contexto en el que vivo, que alguien lo tome tan propio, es algo increíble", concluye.

