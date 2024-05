José Arias dona tres cuadros de banderas al Museo Evaristo Valle

El Museo Evaristo Valle ha recibido la donación de tres cuadros de la serie "Nacionales", del artista José Arias. Se trata de tres creaciones, realizadas hace unas tres décadas, que se llevaron a cabo con el sistema de vertidos y que tienen que ver con las banderas. El artista, que expuso su obra a finales del pasado año con "Homenajes vertidos, 1920 y últimos vertidos", vuelve ahora a integrarse en el Museo Evaristo Valle, en este caso de forma permanente, con tres piezas muy especiales que ha querido que pasen a integrar la colección permanente del museo.

Estos tres cuadros "Nacionales" se suman a la exposición "Otras guerras", que se puede ver ahora en el Evaristo Valle, con obras de José Luis Posada, Roberto Matta, Antonio Saura y Mariano Moré referentes a conflictos bélicos.

José Arias destacó durante la entrega de estas tres banderas el motivo por el que decidió donarlas a este equipamiento artístico. "Cuando uno va cumpliendo años va necesitando deshacerse de muchas cosas, que tienen mucho más sentido en un museo que una casa particular", explica el autor, antes de enfatizar: "Entre los museos que conozco, el Evaristo Valle es en el que mejor me tratan, a los que más aprecio tengo, entonces por eso vine para acá. Porque además aquí aprecian esas cosas que en otros sitios posiblemente no, y por eso pasan más desapercibidas".

Retomando con las obras que ha donado, se trata de cuadro sobre "banderas y las dos España", explica en primer lugar Arias. "Utilizando el sistema de vertidos, usé materiales de antiguas banderas que habían estado años colocadas en el balcón de casa de mis abuelos cuando las fiestas", detalla sobre cómo fue el proceso de elaboración.

Dos de esas banderas donadas por Arias "están realizadas como si fuesen banderas antiguas de balcón", mientras que la tercera tiene una singularidad, ya que está elaborada con damasco. "Es una tela de tapicería. Se trata de un damasco bueno, que se refleja en el color rojo y grana de la bandera. Y representa un poco a la España rica", subraya el autor.

José Arias ha aliñado además estas creaciones con poesías de la época. "Había una de Blas de Otero que decía ‘Los caramelos son cada vez en más vivos colores y la bandera más desteñida’. Y también está de ‘Los españoles’, de Machado, con lo de ‘Españolito que vienes al mundo te guarde Dios’", rememora el autor.

Esta donación se suma a la que el autor ya efectuó al Museo Evaristo Valle el pasado mes de noviembre con motivo de esa última exposición realizada, en la que también era protagonista la técnica del vertido.