Rechazo municipal a reabrir el colegio Rey Pelayo con barracones: "No es la opción ideal"

"No es la opción ideal" seguida segundos después por un "no es nuestra intención" fue ayer la respuesta del gobierno local, a través de su portavoz Jesús Martínez Salvador, a la propuesta planteada por la AMPA del Rey Pelayo de poder volver a su colegio el curso que viene con unos barracones en el patio que pudieran ser usados como aulas. Entre la comunidad educativa y las familias del colegio ha sentado más que mal enterarse ahora de que, pese a lo que se les había dicho, no podrán volver al centro hasta que termine el total de las obras. Algo que se puede prolongar hasta la primavera de 2026. Los barracones era su alternativa, pero en el Ayuntamiento no gusta "y algo tendremos que decir nosotros cuando vamos a ejecutar una obra de cinco millones que no es competencia municipal", explicaba Martínez Salvador en un mensaje dirigido más a la consejería de Educación, de quien depende la decisión final, que a las familias.

El Ayuntamiento justifica su rechazo en dos criterios: uno educativo y otro de seguridad. "La calidad educativa será siempre mejor en el colegio que en unos barracones", decía el edil forista antes de concretar que "no parece lo más óptimo que, a escasos metros de una obra de tanto calado, porque es algo estructural que afecta al forjado, con mucha maquinaria y muchos trabajadores, estén niños y niñas". Un derrumbe en la madrugada del 12 de enero de 2023 obligo a cerrar el colegio Rey Pelayo. A partir de aquí la situación se complicó al mezclarse la obra del forjado de la planta baja (que el Principado sacó ayer a licitación por 326.615,17 euros, sin impuestos), con una reforma integral del centro, que el Ayuntamiento acometerá con fondos europeos".