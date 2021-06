Dos historias de fe

Y es que cuando una persona es buena de verdad y tiene el espíritu de Dios, de su interior brota la vida. Y la fe, no debemos olvidarlo, es dinamismo vital. Sin fe no hay curación, tendríamos magia. En las curaciones de Jesús se muestra que ha venido a servir, que no hace distinción de personas, y que devuelve la salud a quien se acerca con fe.

Después del diálogo de Jesús con la hemorroísa, la mujer curada se va “en paz”, con deseos de recomenzar de nuevo la vida. La hija de Jairo “se puso en pie y echó a andar”, que equivale a decir que comenzó una nueva vida, vida de conversión y de amor.

También uno se da cuenta, leyendo el evangelio que los caminos de fe son variados. Como también la relación y la confianza con Cristo. Pero lo que está claro es que la fe exige un encuentro y un diálogo personal con Jesús. Por eso no estaría mal preguntarse cómo es nuestra fe, ¿personal o prestada?