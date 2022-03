La presencia paterna en la familia

“Se ha demostrado que las madres son insustituibles en la vida afectiva y emocional de los hijos, así como en su desarrollo físico y equilibrio personal, pero el listado de beneficios que proporciona un padre implicado en la educación y configuración de la personalidad de los hijos es así mismo considerable y bien diferente. Se ha demostrado ampliamente que los hijos establecen relaciones de apego con el padre tan fuertes como con la madre. El estímulo paterno cambia la vida de los hijos”.

En los tiempos buenos de la educación española, teníamos claro que cuando en una sociedad el fenómeno de la ausencia paterna adquiere carácter masivo, las consecuencias no tardan en llegar, tanto en el devenir psicológico del individuo, como también de forma generalizada en el plano social. Ya se veía venir y lo presagiaba el ilustre psicólogo alemán Alexander Mitscherlich que cada vez más, los procesos sociales han privado al padre de su importancia funcional y es preciso que ahora, reaccionemos lo antes posible adoptando todo tipo de medidas. Se trata no solo de favorecer la paternidad en sí, sino el vínculo matrimonial previo, que, como siguen indicando las investigaciones es garantía de mayor estabilidad y conexión emocional entre el padre y los hijos. La paternidad es más efectiva y satisfactoria cuando va acompañada y resulta complementada por la maternidad y está enmarcada, si es posible, en el matrimonio. Así como los padres son fundamentales para el bienestar de los hijos, el matrimonio es esencial para el bienestar de los padres.

La institución matrimonial o la pareja bien llevada parecen ser los marcos más adecuados para el desarrollo de la función paterna en plenitud. En tales ámbitos se suelen dar dos de los requisitos básicos para una efectiva implicación de los padres en la crianza y educación de los hijos: residencia estable en el hogar común y colaboración íntima con la madre de los hijos.

En otras investigaciones se han establecido una serie de relaciones de proporcionalidad directa entre la buena relación madre-padre con la relación padre-hijo. La relación con la madre es un predictor de la implicación del padre en la crianza y educación de los hijos. Además, otras investigaciones revelan cómo los individuos casados tienen mayor nivel de satisfacción con la vida y menor riesgo de depresión y “mortalidad”, lo que afecta directamente al ejercicio de la paternidad. En esa línea, otra investigación británica, considera la estabilidad familiar como el principal predictor de bienestar de los hijos. En conclusión, el matrimonio es la gran incubadora de la paternidad, como dice María Calvo, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. A pesar de esta evidencia, en España, sin embargo, no están adoptando las medidas necesarias en torno al tema. A diferencia de otros países, nuestro país sigue ignorando la necesidad de prestar la debida atención a los padres y a la institución matrimonial.

En las políticas sociales actuales existe una profunda indiferencia ante la paternidad como función social y como valor. También en la práctica judicial se refleja tal indiferencia y, como señala Evelyn Sullerot, socióloga y feminista francesa, un divorcio por mutuo acuerdo puede acabar convertido para el padre en una condena a prescindir del hijo o de la hija, y dejar su paternidad humillada, atrofiada o herida. El divorcio es el medio que facilita a un número cada vez mayor de hombres hacerse conscientes del declive de la paternidad en nuestras sociedades. El papel del padre no puede ser eliminado ni desvalorizado ni ignorado ni tergiversado sin consecuencias negativas graves para el hombre que lo ejerce, para los hijos que los necesitan, para la mujer que lo complementa y, en general, para la familia y la entera sociedad.

El Gobierno y las administraciones llevan años impulsando y promocionando a las mujeres con medidas concretas, normativas y administrativas, Y esto debe seguir siendo así, pero hay que hacer lo mismo también para con los varones, con los padres, casados o no; separados o no, pues la mejor defensa de la mujer y de los hijos es también una política adecuada de fortalecimiento y apoyo a la paternidad. El plan integral de Apoyo a la Familia 2016-1017, no contenía ni una sola referencia expresa a la paternidad o la función del padre. Todo ello, sin perder de vista que padres y madres se complementan y equilibran. Los hombres tienen mucho que aprender de la educación materna, y las madres de la educación paterna. Padre y madre forman un equipo y la educación individualista y atomizada de cualquiera de los dos cónyuges conduce necesariamente al fracaso educativo y al desequilibrio emocional de los hijos. Todo encuentro entre un hombre y una mujer, entre el padre y la madre, es nutriente y enriquecedor para ambos, cuando estos están dispuestos a abandonar sus corsés mentales, a romper estereotipos del pasado y a crear juntos un espacio de unión y participación en beneficio de ambos y, en consecuencia, de los hijos.

No nos olvidemos que, para invertir bien en los hijos, antes, pero mucho antes, hemos de invertir bien en los padres.