La lista de conciertos de la totalmente recuperada Semana Grande, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, ha vuelto a poner sobre el tapete local el debate sobre la ausencia de los grandes espectáculos, que fueron santo y seña de Gijón durante la década de los noventa y principios de este siglo y que poco a poco se fueron diluyendo por una mera cuestión de oferta y demanda, ya que no todos los grupos están capacitados para llenar El Molinón, por más empeño (y gasto) que se le ponga. Regresar a aquellos tiempos que acabaron por morir de éxito es ahora una utopía y no supone ninguna obligación, como hay quien parece creer, quizás imbuido de nostalgia. Pero no estaría de más que los responsables municipales se afanaran en traer algún nombre de relumbrón internacional de vez en cuando para resituar a la ciudad en el lugar del mapa musical que siempre le correspondió.