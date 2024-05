Analizando nuestro mundo en guerra

La irracionalidad de tantas muertes en Palestina, después de las producidas en Israel, y las que se producen en la guerra en Ucrania y en las demás guerras del mundo, nos están destrozando literalmente a todos cuantos somos sensibles al dolor humano. Además, el sufrimiento de ahora hay que añadirlo al que ya teníamos, debido a todas las otras violencias que nos venían hiriendo cada día, entre las que destacan por su número las muertes de todos cuantos buscan nuevos horizontes en otros países y caen en el camino o en las aguas de los mares que nos rodean. No podemos dejar de nombrar y repudiar igualmente la violencia machista, hiriéndonos especialmente la vicaria que asesina a niños.

La esperanza de caminar hacia un futuro mejor se tambalea, pues no podemos dejar de pensar que la violencia se manifiesta siempre en forma de espiral. Son muchos los que piden en vano que se detenga tanto horror. También el Papa Francisco se ha unido a estas voces pidiéndolo en nombre de Dios, pero sus palabras quedan ahogadas por el orgullo o la ambición de los poderosos y caen en el vacío.

Nos unimos al grito de quienes siempre han estado defendiendo la paz. Por encima de todo, nosotros, desde la casi nada que significamos, seguimos diciendo "No" a que haya tanta gente muerta o herida, "No" a tantos hogares destruidos, "No" a los campos de refugiados y desplazamientos a otros países, "No" a todas las guerras, "No" incluso a la misma existencia de armas, ofensivas y defensivas, "No" a todos los señores de las guerras, "No" a los que se enriquecen a costa de ellas, "No" a los que están detrás manejando tan cruelmente los hilos de nuestra historia, sin nada importarles el sufrimiento humano. "No" a cualquier violencia.

Nosotros no vamos a entrar en los problemas políticos, todos ellos muy complejos y quizás de difícil solución. Lo que si queremos es reafirmar el derecho que tenemos todos a vivir en paz y decir que los conflictos siempre tienen que ser resueltos por el diálogo entre las partes. Por eso, no creemos que la mejor solución para el futuro de los países de todo el mundo, de la Unión Europea y de España sea aumentar el gasto para crear ejércitos más poderosos. Lo que hay que fortalecer es una legislación que proteja la paz y unos organismos reconocidos por todos que obliguen a cumplirla en todo el mundo.

Lamentaríamos que vaya a ser cierto que entre los perdedores de estas guerras vaya a ser la transición ecológica y social que estaba en primera línea de la agenda de la Unión Europea, recortando el gasto aquí para dedicarlo a armarnos. Creemos que cuidar de las personas y de la naturaleza y repararles los daños causados es más urgente y necesario que los gastos militares.

Suscríbete para seguir leyendo