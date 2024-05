Cariño, el sábado fue un día muy especial para mí. Hacías tu primera comunión. Con tus amigos del cole, como querías. Tus tíos y tu papi las hicieron solos, en familia, con un sacerdote que era amigo mío. Para mí es, era un día muy muy especial en el que sabía que me iba a emocionar y por eso lo hacíamos en la intimidad. No quería que nada ni nadie me distrajera de ese momento que era para mí íntimo. Como la celebración que hicimos en casa, sin que pareciera una boda como ahora hace la mayoría. Y es que Paula para mí es un principio, cariño, de un camino que no siempre es fácil. Ser católico hoy, mi vida, no es ningún chollo. Te va a costar trabajo.

La mayoría de los niños que la hacen, será la única comunión de su vida. La primera y la última, que lo de la iglesia es un paripé. Que han ido a la catequesis para poder vestirse de princesa o almirante, pero que ni sus padres ni ellos volverán después del evento a pisar el templo. Una hipocresía. La vida consiste en aparentar. Aprenden que lo importante es tener y no ser. Porque ven que sus padres gastan lo que no tienen. Tú como hicieron mis hijos, no tienes foto de estudio, las fotos las hace tu padre que es un magnífico fotógrafo, no te llevamos un mes antes a hacerlas, tu vestido es sencillo, pero tú mi amor no necesitas ningún adorno. Celebraremos este momento con tu familia y tus amigas, en casa como siempre, y claro que tendrás regalos y fiesta, porque Dios sabe que más que nunca lo necesitas y lo mereces. No tendrás un móvil de última generación, ni un ordenador, ni un patinete eléctrico o una tablet. Porque no tienes edad para ello y porque tanto tus papis como tus abuelos están totalmente en contra de que empieces a estar enganchada a las pantallas. Pero no habrá Dj, ni protocolos, ni gente contratada para entreteneros, ni hinchables. No gastaremos una barbaridad en algo que es importante, pero que no resulta imprescindible para que lo pases estupendamente jugando con tu familia y tus amigos. Además, sabes que papi siempre inventa unos juegos maravillosos.

Hace años ya hice un artículo que se llamaba minibodas, que es lo que parecen ahora, por esos padres que piensan que lo más importante en la vida de sus hijos es lo material, o quedar siempre por encima de los demás. He llegado a leer que el gasto medio de una comunión ahora puede ser entre 3000 y 5000 euros. Es una locura. Escúchame mi vida…Tu Tata intentará que te des cuenta de verdad de lo que significa, que, en tu alma, amor, también sea fiesta porque te unes más a una iglesia, con sus más y sus menos, no te miento, pero en la que me he sentido en paz en estos tiempos duros. Yo sé que ese Jesús, Paula, estará a tu lado siempre, como lo ha estado al mío, que no te abandonará nunca, como nunca te dejará tu tata cuando esté (si lo merezco) en no mucho tiempo con Él allá arriba. Y sí, ya lo sé. Me oirás los hipidos…ya me lo dijiste: Tata, que te conozco. Pero no… voy a llorar en silencio claro, pero será no lo dudes mi cielo, uno de los días más importantes en nuestra vida… en la tuya cariño, que ya sabes que es la mía.

