Diplomacia indecente

Si, es una Vicepresidenta del Gobierno. Una representante, aparentemente de algunos ciudadanos aunque evidentemente a mi no me representa, como ya habrán deducido. Pues eso, la verdad es que suelta unas perlas que junto con su compi de gobierno, el loco del Twitter, son para poner en una colección de barbaridades en las que pueden caer esos que, se supone, son aquellos que deciden nuestro destino. La una haciendo propio el eslogan de los terroristas de Hamás, "Palestina será libre desde el río hasta el mar", es decir, traducido: su deseo sería acabar con el estado israelí, desde un punto de vista de unos asesinos que cometieron una masacre en la que murieron y secuestraron a ciudadanos israelíes, niños, familias enteras, violaron y mutilaron a hombres y a mujeres, con fotos tomadas por los soldados israelíes, con pruebas e investigaciones y exhibieron sus cuerpos como salvajes que son. Y esto no se pueden llamar daños colaterales como cuando bombardeas un objetivo militar o terrorista y mueren civiles... Es que estos iban directamente a masacrarlos, a personas que no eran terroristas, ni soldados, eran civiles, algunos en un concierto, otros en sus casas, cobardemente y por sorpresa. Y luego llama nazis a la fachosfera. Ella es una nazi, con todas las letras. Queriendo como Hamás acabar con el pueblo israelí, siguiendo el camino de Hitler. O eso o es una ignorante que no sabía que ese era el grito de guerra de Hamás. Que esto lo diga una Vicepresidenta de un Gobierno es directamente repugnante, y por supuesto digno de que alguien le de una patada y se vuelva a la Galicia de la que nunca tenía que haber salido, por salvaje y por ignorante. Y no digo que Israel esté actuando proporcionalmente, pero acabar con el estado de quienes no han tenido tierra porque les echaban y perseguían desde hace siglos no es precisamente digno de ninguna nación que podamos considerar democrática o digna de llamarse como tal. Y lo que hemos conseguido es una crisis diplomática desconocida hasta ahora y que además puede traer graves consecuencias para el "Boss", no vaya a ser que el gobierno de Israel saque lo que sabe. Y tenemos también a otro compi del Gobierno, Puente, llamando drogadicto al presidente de otro país que hasta ahora ha sido amigo, al que luego ponen verde (es un payaso, lo sabemos) pero que simplemente ha dicho la verdad sobre la mujer de un presidente europeo que está siendo investigada... in-ves-ti-ga-da... algo no muy habitual, digo yo. Y claro, a romper, a retirar embajadoras y armar la marimorena, algo nunca visto en Europa. Y así vamos rompiendo lazos con todos, y dentro de nada podemos unirnos a Hamás, como lo hemos hecho con ETA, y ya puestos, además de recuperar lo que ellos dicen su tierra, Israel, que en Hamás se acuerden también de Al Andalus y vuelvan a conquistarlo, que al fin y al cabo era de ellos. A ver qué dice la vice.

Suscríbete para seguir leyendo