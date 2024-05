Ya es oficial: el equipo juvenil del Club Deportivo Mosconia es "de primera" tras ganar por 5-0 a la Sociedad Deportiva Narcea en su contienda de ayer a mediodía. Los moscones repitieron así la gesta de sus compañeros de la categoría infantil, que consiguieron el ascenso el sábado y colmaron de alegría a los más de trescientos aficionados que se dieron cita en el Marqués de la Vega de Anzo.

Histórico fin de semana para el Mosconia, con doble ascenso en la cantera / Ángela Rodríguez

La nueva junta gestora del C.D Mosconia advirtió de que llegaba con ganas y fuerza, y lo está demostrando. El intenso trabajo para fortalecer y potenciar la cantera y la motivación que se traslada a los jugadores da sus frutos. El club celebró este fin de semana el ascenso de dos de sus equipos, el infantil y el juvenil. Se trata de una temporada que "será recordada con los años", aseguran los rectores.

Después de la victoria de los infantiles, que se impusieron al Astur Club de Fútbol en la tarde del sábado, la afición esperaba con ilusión ayer el segundo ascenso. Y los juveniles no defraudaron. El club ha agradecido a la afición su apoyo y ya dio rienda suelta al júbilo en el campo, al ritmo del "We are the champions" de "Queen" y con voladores, para que a nadie en la comarca se le escapara que el Mosconia es, doblemente, un club de primera.

"La temporada de todos los equipos de fútbol base está siendo para enmarcar. El equipo juvenil hoy ha logrado el ansiado ascenso a primera juvenil, el cuerpo técnico y los jugadores han realizado una temporada perfecta y han conseguido la recompensa. Felicitaciones a los jugadores y al cuerpo técnico capitaneado por César", apuntó Evaristo Alonso, gerente de la cantera del Mosconia y uno de los miembros de la actual junta.

La entidad deportiva cuenta actualmente con 172 deportistas en el club, veinte en el equipo regional y 152 en el fútbol base. Trabaja, además, en la creación del Club Deportivo Mosconia B en categoría regional, iniciativa que forma parte de un proyecto mucho más ambicioso para hacer crecer al colectivo, uno de los de más solera y arraigo en el municipio.

De mano del nuevo grupo gestor llegó también el riego automático al "Marqués", pintura nueva en las gradas y una larga lista de pequeñas reparaciones. Además de nuevos banquillos y equipaciones. "Queremos profesionalizar la cantera. Que tengan un preparador físico, un nutricionista y un fisioterapeuta", aseguró Alonso hace unas semanas a LA NUEVA ESPAÑA.

Con entrenadores titulados en todas las categorías, el club tiene también entre las próximas metas lograr la internacionalización del Trofeo Carlinos.