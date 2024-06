El ajedrez mueve ficha en Grado y reúne a una treintena de jugadores para aprender de los campeones

Los aficionados más jóvenes al ajedrez en Grado tuvieron ayer una oportunidad única. Jugar contra el actual campeón de Asturias, Iyán González, o el múltiple campeón de España, Diego Vergara. Dos maestros jóvenes, de 17 y 20 años, que supieron transmitir a los más pequeños la pasión por el ajedrez. “Un deporte que, en Grado, “llevaba mucho tiempo en ‘stand by’ y que relanzó la escuela creada por Jesús “Chus” Solís y Javier Cañizal”, subrayó Juan Luengo, técnico de Deportes del Ayuntamiento moscón.

Frente a madrugadores y despiertos pupilos, reunidos en las aulas del IES César Rodríguez, los campeones explicaron sus inicios en el ajedrez. “Lo mío fue un poco raro. En mi casa nadie juega al ajedrez, lo debí ver en la tele y se lo pedía a mis padres con 4 o 5 años. No me hacían mucho caso, hasta que mi abuelo con 8 años me apuntó a clases”, detalló González, también entrenador de la selección asturiana de ajedrez.

Expectantes, los jóvenes jugadores se lanzaron enseguida con las preguntas: “¿Cuál es la apertura mas rara que os hicieron en una partida?”. Todo para conocer, de primera mano, los secretos de los campeones. “Recuerdo que cuando empecé tenía cinco años y, en una tarde de verano cualquiera, mi madre nos enseñó a mi hermana y a mí con un libro. Nadie sabia jugar, ni siquiera mi madre. Yo jugaba contra mi mismo y ella pensó que tenía que apuntarme a un equipo. Llamó a Grado pero en ese momento no había equipo. Me apunte en Oviedo y me enganché”, explicó Vergara sobre sus primeros jugadas en el tablero.

Participantes a la jornada de ajedrez en el IES César Rodríguez / Á. R.

El joven, nacido en 2007 en Belmonte, “es una de las más firmes realidades del ajedrez español”. Maestro FIDE con quince años, a sus 17 “ya ha sacado dos normas de maestro internacional (con la tercera, ya sería oficialmente internacional), y de seguir más aún sería Gran Maestro, que a nivel de Asturias nadie lo ha conseguido”, subrayó Solís, uno de los coordinadores y entrenadores de la escuela de ajedrez de Grao y Muros.

Durante la sesión de mañana, a la que siguió una jornada de partidas simultáneas por la tarde, los campeones también hablaron de referentes. Gonzalez se quedó con Bobby Fischer y Vergara con Rothstein. A buen seguro, más si cabe después de ayer, ambos campeones asturianos son los nuevos ídolos de los aprendices moscones del ajedrez.