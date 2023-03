Trump, más cerca de la imputación: las claves del caso Stormy Daniels

Donald Trump puede estar más cerca de convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos imputado en un caso penal en la historia del país. Esa posible imputación se baraja después de que ‘The New York Times’ avanzara el jueves que la fiscalía de distrito de Manhattan ha invitado a Trump a testificar ante un gran jurado, una opción que suele presentarse a potenciales imputados antes de presentar cargos contra ellos.

Ese gran jurado, un panel secreto, estudia si hay pruebas suficientes para plantear un caso penal contra Trump por los pagos que se realizaron poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a Stormy Daniels, la actriz porno que asegura que mantuvo en 2006 una relación sexual con el entonces empresario inmobiliario y estrella de televisión.

Los últimos acontecimientos son es el último recordatorio de los varios frentes legales que tiene abiertos Trump, que desde noviembre es también candidato republicano en busca de la nominación presidencial de los conservadores para 2024.

Este caso concreto es legalmente complejo y la imputación no está garantizada, menos aún una condena. Estas son sus claves.

La historia de Daniels

En julio de 2006 Donald Trump y Stormy Daniels, el nombre artístico de la actriz y directora porno Stephanie Clifford, se conocieron mientras Trump participaba en un torneo de golf de famosos en el Lago Tahoe. Según la versión que ella dio en 2011 a la revista ‘InTouch’, que entonces no llegó a publicarse, él le invitó a cenar a su habitación de hotel y acabaron teniendo relaciones sexuales, sexo que ella describió como “genérico, de libro de texto” y luego ridiculizó también como "dos minutitos". Hacía menos de cuatro meses que Melania Trump había dado a luz a Barron Trump.

Después de aquel primer encuentro, según Daniels, volvieron a verse en otras ocasiones y otros lugares, incluyendo en el bungalow privado que Trump tenía en el Hotel Beverly Hills. El expresidente ha negado repetidamente haber mantenido relaciones sexuales con Daniels.

La campaña de 2016

El 8 de octubre de 2016, un responsable del tabloide ‘National Enquirer’ se entera de que Daniels está ofreciendo a los medios su historia. Entonces él y David Pecker, editor de la publicación, amigo personal de Trump y que en verano había ofrecido a la campaña del ya candidato republicano ayudar a identificar historias negativas sobre él para suprimirlas, contactan a Michael Cohen, abogado personal de Trump. Le ponen a su vez en contacto con un abogado de Daniels. Y en los días siguientes Cohen pacta un pago de 130.000 dólares a Daniels para mantenerse callada.

No lo realiza inmediatamente y Daniels está a punto de alcanzar un acuerdo con otra publicación para contar su historia. El 26 de octubre Cohen transfiere a una empresa de nueva creación el dinero de una línea de crédito con garantía hipotecaria, préstamo que luego admitió haber obtenido de forma fraudulenta, y de esa empresa se envió el dinero a Daniels.

El 1 de noviembre, una semana antes de las elecciones, ‘The Wall Street Journal’ publica que el ‘National Enquirer’ pagó 150.000 dólares a Karen McDougal, una antigua modelo de Playboy que también aseguraba haber mantenido una relación sexual con Trump. En ese artículo el nombre de Daniels solo se menciona de pasada.

Las revelaciones

El 12 de enero de 2018, casi un año después de la toma de posesión de Trump como presidente, el ‘Journal’ revela el pago a Daniels. Inicialmente Cohen declara que el dinero salió de su bolsillo y que ni la Organización Trump ni la campaña tuvieron nada que ver. En agosto de ese mismo año, no obstante, Cohen se declaró culpable de cargos federales que enfrentaba, entre otras cosas, por los pagos a Daniels y McDougal. Y ahí Cohen aseguró que los realizó “en coordinación con y bajo dirección” de Trump y “con el propósito principal de influenciar las elecciones”.

La fiscalía aseguró también que Trump luego devolvió el dinero a Cohen en varios pagos mensuales, aceptando facturas falsas que listaban esos pagos como supuestos gastos legales.

El caso de Nueva York

Cuando el demócrata Alvin Bragg fue elegido en 2021 para dirigir la fiscalía del distrito de Manhattan decidió abandonar la presentación ante un gran jurado que había convocado su predecesor, Cyrus Vance, para investigar las actividades empresariales de Trump. Bragg, no obstante, intensificó la investigación sobre los pagos a Stormy Daniels y en enero de este año se formó el gran jurado, ante el que han estado desfilando testigos y presentándose pruebas y ante el que ahora ha sido invitado a testificar Trump.

Será Bragg quien deberá decidir si imputar o no al expresidente. Para hacerlo podría apoyarse en la supuesta falsificación de documentos que representarían las facturas falsas con las que se devolvió a Cohen el dinero pagado a Daniels. Eso, no obstante, sería solo una falta, pero se elevaría a categoría de delito si se viera vinculado a la intención de cometer o esconder otro crimen. Ese otro crimen podría ser el de una donación impropia de campaña, si se considerara que el pago a Daniels funcionó como tal al beneficiar a su candidatura. Se trata de una combinación de leyes que no tiene precedentes y podría ser retada en recursos judiciales.

No es seguro que Bragg decida imputar a Trump, aunque la invitación a testificar ante un gran jurado suele darse a futuros encausados (que tradicionalmente suelen rechazar testificar). Tampoco está garantizado, además, que en caso de imputación se pudiera probar la culpabilidad del expresidente. E incluso si fuera condenado lo sería por un delito penado con un máximo de cuatro años de prisión y que no está castigado obligatoriamente con el encarcelamiento.

Respuesta de Trump y otros casos

El expresidente reaccionó el jueves airadamente a través de un mensaje en su red social. Ha negado de nuevo que tuviera una relación sexual con Daniels y ha vuelto a hablar de una “caza de brujas política” y a denunciar el supuesto uso como arma política del Departamento de Justicia, afirmando que se intenta hacer daño a su tercera carrera por la presidencia.

Trump enfrenta también otros problemas legales y se espera de forma “inminente” que la fiscalía en el condado de Fulton (Georgia) anuncie si ha decidido seguir la recomendación de otro gran jurado allí y presentar imputaciones en un caso que estudia si el expresidente o su círculo trataron de interferir en el estado en las elecciones presidenciales del 2020. Además está bajo investigación del Departamento de Justicia por el manejo irregular de documentos clasificados y por su papel en el asalto al Capitolio.