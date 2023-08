La Policía del Capitolio ha evacuado este miércoles uno de los edificios de oficinas del Senado de Estados Unidos después de recibir una alerta telefónica sobre un posible tirador activo en la zona, que finalmente ha resultado ser una falsa alarma.

"Nuestros agentes están buscando tanto dentro como alrededor de los edificios de oficinas del Senado", ha informado en un breve mensaje en un primer momento la Policía del Capitolio en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Posteriormente, el jefe de Policía del Capitolio, Thomas Manger, ha confirmado que durante el operativo no se ha encontrado "nada preocupante". "No hay nadie que realmente haya escuchado disparos y ciertamente no hay ninguna víctima", ha zanjado.

En concreto, el edificio Russell ha sido evacuado y los agentes han cortado el acceso a los túneles subterráneos, si bien el edificio principal del Senado ha permanecido abierto. La Policía del Capitolio había alertado a la población que se mantuviese alejada de la zona.

Previamente, los trabajadores del Congreso habían recibido un mensaje con instrucciones de seguridad ante el, como evitar las ventanas, cerrar puertas o buscar refugio, según ha informado la cadena NBC News.

La falsa alarma llega en un momento tenso después de que en la víspera el expresidente Donald Trump fuera imputado por un gran jurado de Washington por cuatro cargos federales en el marco de la investigación abierta en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, en las que Joe Biden se hizo con la victoria y precedieron el asalto al Capitolio de enero de 2021.