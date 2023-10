Israel ha confirmado este viernes la retirada de todo su personal —incluida la embajadora, Irit Lillian— en la embajada en Ankara, la capital de Turquía, y Estambul, la mayor ciudad del país.

El Estado hebreo, de hecho, asegura que tras la retirada de Turquía, otras misiones israelís podrían seguir el mismo camino. “Es una medida temporal, que debería de ser solo para el corto plazo”, ha dicho una fuente israelí anónima a la agencia de noticias AFP.

En la última semana, las manifestaciones en Turquía contra Israel y en favor de Palestina han sido diarias e incluso violentas: protestantes han intentado, en más de una ocasión, entrar en el recinto consular israelí en Estambul, y han lanzado petardos y fuegos artificiales contra las ventanas del edificio, situado en una zona de negocios y rascacielos en la gran ciudad turca.

Los motivos de la retirada, según Israel, son la “falta de seguridad” de su personal en el extranjero, expuesto a una “amenaza de ataques terroristas”. De hecho, Israel ha pedido a todos sus ciudadanos en el país anatolio que abandonen Turquía inmediatamente.

“Desde hace días que no conseguimos dormir por todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo no vamos a protestar? Se está vertiendo la sangre de nuestros hermanos musulmanes, y por ello ni conseguimos dormir ni comer”, explicaba este miércoles Ramazan, un manifestante islamista turco ante el consulado israelí en Estambul.

Por la fuerza

“A los israelís se les debe parar por la fuerza. Las negociaciones no sirven, no hay otra forma que no sea la fuerza”, continuaba Ramazan, entre gritos. Esta ofensiva israelí en contra de Gaza ha conseguido algo inaudito en Turquía: en las manifestaciones contra Israel, en un mismo sitio, se juntan grupos islamistas e izquierdistas, que no comparten casi ningún otro punto de su discurso aparte de su apoyo a la causa palestina.