El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha viajado por tercera vez a Israel con la cuenta atrás activada para el retorno de la violencia en la Franja de Gaza. Después de una negociación in extremis para alargar la tregua, las autoridades hebreas y Hamás acordaron la extensión 10 minutos antes de que se terminara el tiempo establecido. "Está dando resultados", ha celebrado Blinken frente al presidente israelí, Isaac Herzog. "Nos gustaría que la pausa se extendiera porque lo que ha permitido, ante todo, es que los rehenes sean liberados y reunidos con sus familias, también nos ha permitido aumentar la asistencia humanitaria al pueblo de Gaza que tan desesperadamente la necesita", ha señalado en el séptimo día del alto el fuego. Hasta el miércoles por la noche, 97 rehenes, 73 israelíes y 24 extranjeros, han salido de Gaza a cambio de la liberación de más de 200 presos palestinos, niños y mujeres que se encontraban en cárceles israelíes.

"La continuación [de la tregua] significa que más rehenes regresarían a casa y más ayuda entraría", ha defendido el diplomático estadounidense. Ahora mismo, Blinken se encuentra reunido con el primer ministro, Binyamín Netanyahu, y el gabinete de guerra. Tras expresarle su gratitud por todo el apoyo brindado, Netanyahu ha avisado al funcionario de la Administración Biden que le "gustaría hablarle de la siguiente fase" antes de entrar a la reunión. Según Blinken, Israel también desea una extensión de la "pausa humanitaria", ya que "también están concentrados en traer a sus ciudadanos a casa". "Discutiremos con Israel cómo puede lograr su objetivo de garantizar que los ataques terroristas del 7 de octubre nunca vuelvan a ocurrir, manteniendo e incrementando al mismo tiempo la ayuda humanitaria y minimizando mayor sufrimiento y bajas entre civiles palestinos", ha dicho en representación del presidente estadounidense. Desde el inicio de la tregua, más de 1.100 camiones de ayuda humanitaria han entrado en el enclave palestino a través del paso fronterizo de Rafah con Egipto, según ha informado la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

247 palestinos asesinados

Durante su tercera visita a la región desde el inicio del conflicto hace casi dos meses, Blinken tiene previsto visitar la Cisjordania ocupada y los Emiratos Árabes Unidos. Los negociadores egipcios y qataríes han anunciado estar presionando para que se extienda por dos días más el alto el fuego en Gaza y para que se liberen más prisioneros. Como el más fiel de los aliados de Israel, el diplomático estadounidense ha expresado a Herzog que "esperamos conversaciones detalladas con el gobierno israelí sobre el camino a seguir en Gaza". Por su parte, las autoridades israelís han insistido que tras el alto el fuego, retomarán los ataques sobre el enclave tan pronto como mañana si no se vuelve a extender la tregua. Un alto cargo de Hamás, Osama Hamdan, ha puesto en duda la extensión de la tregua durante una entrevista con la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen porque las propuestas de Israel no son suficientes para mantenerla. "Los esfuerzos para extender la tregua aún no han madurado y lo que se nos ha presentado hasta ahora para extenderla no es digno de estudio", ha afirmado.

Este miércoles Jerusalén ha vuelto a amanecer ensagrentada por un ataque reivincado por Hamás en la parte oeste de la ciudad. Al menos tres personas han muerto en el tiroteo y siete han resultado heridas. Las fuerzas de seguridad israelíes han matado a los dos atacantes. Además, en la Cisjordania ocupada, el alto el fuego nunca ha llegado. El Ministerio de Salud palestino ha anunciado la muerte del joven de 21 años que recibió disparos de las tropas israelís cerca de la prisión de Ofer durante la liberación de prisioneros palestinos. Fadi Badran, de la ciudad de Beitunia donde se encuentra el centro penitenciario, no era uno de los prisioneros que habían sido liberados. La agencia de noticias palestina WAFA informó que las fuerzas de seguridad israelís entraron en los barrios cercanos a la prisión y se produjeron enfrentamientos entre ellas y los residentes palestinos. Desde el 7 de octubre, al menos 247 palestinos han sido asesinados en los territorios palestinos ocupados. Cada día de media en los dos últimos meses, los soldados israelíes y los colonos radicales matan a más de cuatro palestinos.