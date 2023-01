Los caligrames son poesíes, frases o conxuntos de pallabres que formen una figura, un dibuxu que tien que ver cola temática del escritu. Una bona montonera d’escolinos d’Asturies, 450, armóse de creatividá pa participar nel VI concursu rexonal de caligrames, qu’entama la Asociación de Escritores d’Asturies y el conceyu de Pravia, unos premios enmarcaos nes XXII Xornaes Lliteraries del pasáu mes de payares.

"El marangolotio" fue el caligrama ganador na categoría de 8 a 10 años y foi obra del escolín uvieín Pelayo Fernández Rodríguez, que se basó nun poema homónimu de Carlos Murciano. "Plantegamos un tema llibre, los escolinos escoyíen un poema o bien podíen componer ellos unu y facer el caligrama", desplica la presidenta de la asociación d’escritores d’Asturies, Esther García López. "Tamién teníen la posibilidá de tresformalu... esti concursu busca animar a los rapacinos a que llean poesía", añede.

El prósimu día 27 sedrá la entrega de les distinciones a los y les ganadores na casa conceyu de Pravia. Y ehí tará la boalesa Leila Méndez Siñeriz, ganadora de la segunda categoría, na que competían escolinos de 11 a 13 años, que basó la so obra nel poema de Gustavo Adolfo Bécquer "No sé lo que he soñado", y la ovetense Claudia Pérez Arbesú, que fexo lo mesmu pero colos versos de Gil de Biedma "No volveré a ser joven" na so categoría de entre 14 y 16 años.

Habrá premios tamién pa la llanerina Lucía Redondo Soeiro y pal pravianu Jésus García García pol so caligrama “ La mariposa” na primer categoría. Na siguiente, tará galardonda la xixonesa Noa Alba Martín-Delgado, de 13 años. El tamién xixonés Alejandro Pablos Martínez y la sierense Mercedes Martín Vélez serán premiaos na gala del prósimu sábadu xunto al praviano Noel Guerreiro Cano, qu’enllenó de arte visual el poema "Mi árbol" de Antonio García Teijeiro. Toos recibirán diplomes pol so bon facer y participación nun concursu que lleva yá seis ediciones.

El corín infantil de la Escuela de Música praviana sedrá l’encargáu d’animar una xornada na que’l arte ye perimportante y muncho más la mestura ente versos, dibuxos y cultura qu’aporta el cenciellu fechu de construyuir un caligrama.