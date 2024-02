El método Kaizen surgió en los años 50 para aplicarlo a un entorno empresarial, pero se sustenta sobre una filosofía tan universal que se ha extendido, desde hace ya mucho tiempo, a otros muchos ámbitos de la vida, desde la implantación de hábitos saludables a mejoras en los estudios. Incluso se puede recurrir a él con niños y adolescentes, para enseñarles a hacer frente y a manejar la frustración, algo que en muchos casos les puede resultar complicado. Ya también para combatir la pereza.

Y es que son muchos los niños y niñas que tardan más de la cuenta en vestirse, cepillarse el cabello, los dientes, bañarse, ordenar su habitación, etc. A menudo, el sólo acto de salir de la cama para ir a la escuela, puede ser una tarea que demore varios minutos, lo que, en ocasiones, desespera enormemente a padres y madres.

Motivar a un niño o adolescente perezoso puede ser una tarea compleja para cualquier docente o familiar. Existen muchos métodos y teorías de motivación pero su grado de efectividad puede depender dependiendo de cada niño. Identificar las razones por las que el estudiante es perezoso es un buen inicio. ¿Es porque no tienen suficientes desafíos? ¿Por qué no tienen ambiciones? ¿Tiene algún problema que le impide concentrarse?

Para ayudarles con esto, el método Kaizen puede ser idóneo, pues es un método para la estimulación de hábitos saludables Consiste en desafiar a los niños a realizar actividades en un período breve, muy breve de tiempo. La técnica se basa en que, es mucho más sencillo trabajar en períodos cortos (breves) de tiempo y enseñar habilidades de diferentes tipos; sociales, escolares, etc., que hacerlo durante un tiempo prolongado. La técnica ha dado muy buenos resultados en oriente y se ha extendido a todo el mundo.

"Un minuto para…"

La técnica consiste en tomar un cronómetro o un reloj de arena y establecer una actividad breve que el niño deba llevar a cabo durante un minuto. Ni más ni menos tiempo. Dentro de ese minuto se puede ofrecer una actividad para uno de los niños y otra actividad para otro, por lo que el método se puede aplicar tanto en la escuela como en las tareas domésticas.

En cuanto a las edades en las que se puede utilizar el método Kaizen, desde que los niños tienen 3 años es posible utilizar este método y no se limita la edad de su uso. Lo que sí ha de variar es la complejidad de las tareas.

–Tarea para un niño de 3 o 4 años: "¿A que no recoges tus juguetes y los guardas dentro de la bolsa en menos de un minuto?"

–Tarea para un niño de 5 o 6 años: "¿A que no puedes hacer tu cama en menos de un minuto?"

–Tarea para un niño de 7 u 8 años: "¿A que no logras terminar tu desayuno (solo terminarlo, no empezar y terminar el mismo) en menos de un minuto?".

–Tarea para un niño de 9 o 10 años: "¡Te reto a que logres vestirte en menos de un minuto!".

–Tarea para un niño de 11 o 12 años: "¿A que no pueden ordenar tu habitación en menos de un minuto?".

Estas tareas se pueden in modificando en función de las necesidades y el contexto. Los expertos señalan que, si bien el método no menciona en ningún momento el incentivo de un premio a quien sí logre realizar la tarea encomendada en menos de un minuto, no debería descartarse el tener en cuenta algún tipo de incentivo/premio para estimular a los niños a realizar las actividades solicitadas. Además, recomiendan también realizar este método con dos o más niños puesto que, la competencia, especialmente en los mayores de 7 años, les estimulará a intentar superar a su contrincante (el otro niño o niña).