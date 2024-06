El 99,4% de los jóvenes españoles encuentran apoyo en las redes sociales

Casi el 100% de los jóvenes españoles encuentra apoyo y consuelo en las redes sociales. Así lo desvela la investigación publicada por el Observatorio Social de la Fundación ‘la Caixa’ con el objetivo de averiguar, más allá de opiniones, filias y fobias, cómo afectan realmente las redes sociales al bienestar de los y las más jóvenes en España.

Con una muestra de más de 700 personas de entre 14 y 18 años, lo que los adolescentes encuentran en estas plataformas online es, en la práctica totalidad de los casos (99,4%), alguna forma de apoyo de índole social o afectiva. Las respuestas en este sentido hablan de un apoyo que aparece "Siempre" o "A menudo" en casi ocho de cada diez ocasiones, y tan solo un marginal 0,6% afirma no haberse sentido apoyado o apoyada nunca en el entorno digital.

En una escala del 1 ("Nunca") al 5 ("Siempre"), el ítem "Alguien que te quiere y te hace sentir querido” roza la puntuación de 4,5, mientras que "Alguien con quien puedes contar para que te escuche cuando necesitas hablar", "Alguien con quien puedes hacer algo agradable" y "Alguien que te demuestra su amor y cariño" se encuentran alrededor del 4,4.

Lo más importante de estas muestras de apoyo, más allá de su mera presencia, es la influencia que ejercen en el bienestar de los y las jóvenes con mayores grados de introversión. Según las respuestas recibidas, las personas extrovertidas no experimentan un cambio demasiado significativo en sus vidas por la comprensión recibida en las redes sociales, cosa que sí ocurre en el caso de las introvertidas, cuyas vidas mejoran notablemente al sentirse comprendidas y arropadas por sus vínculos digitales.

El estudio dibuja un panorama esperanzador, aunque no todo es positivo. Un 72,7% de los y las encuestadas reconocen haber sufrido acoso online, si bien es necesario señalar que la frecuencia es notablemente baja. Para ejemplificar la diferencia con los aspectos beneficiosos antes aludidos, los dos comportamientos de acoso más nombrados ("Alguien me dice palabras malsonantes o me insulta en redes sociales" y "Alguien dice a otros palabras malsonantes sobre mí en redes sociales") se quedan por debajo de la barrera de los 2,5 puntos, siendo 2 "Pocas veces" y 3 "Algunas veces".

"La cantidad de horas que pasan los adolescentes en las redes sociales no está relacionada directamente con su nivel de bienestar autodeclarado", concluyen las autoras del estudio. En esa misma línea, el modo de utilización de estas plataformas en línea tampoco tiene ninguna repercusión directa en el bienestar; es decir, ser una usuaria activa que genera mucho contenido o una mera espectadora del contenido ajeno no determina la buena o mala relación que se tiene con las redes sociales.

Lo que sí está directamente vinculado es el bienestar de los y las adolescentes con las vivencias experimentadas online. Así, construir unas redes sociales sanas sí es un paso importante para mejorar las vidas de muchos jóvenes.