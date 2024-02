Begoña Suárez posee una colección de cerca de 200 dedales de numerosas partes del mundo.Hasta el próximo 15 de febrero, muestra sus pequeños grandes tesoros en una exposición en la Casa Municipal de Cultura de Posada de Llanera. Suárez comenzó a coleccionar dedales en los años 90, en un viaje que realizó a Lorián. "Compré platos de porcelana de recuerdo para toda la familia y una compañera que estaba allí conmigo me dijo que por qué no llevaba algún recuerdo que fuera más pequeño y fácil de transportar". Después de aquella primera vez, la siguieron muchas más. Y a partir de entonces, "siempre que viajo traigo un dedal de recuerdo".

En época de pandemia, la Casa de Cultura de Lugo, fue también escenario de su colección. "Una señora vio que me faltaban piezas de Ceuta y Andorra y en cuanto tuvo la oportunidad de viajar hasta allí, me los trajo". Además, "tengo un amigo que viaja mucho por Europa y siempre me trae, como mínimo dos o tres al año de diferentes lugares", explica.

Francia, Portugal o lugares más exóticos como Turquía, Marruecos, Bosnia y Herzegovina o Brasil. Suárez tiene dedales de todos los continentes, salvo de Oceanía.

Cerámica, madera y metal son los materiales de los que están elaborados las piezas. De este último, son las más antiguas. "Son dos dedales de la Virgen de Covadonga que eran de cuando mi suegra cosía de pequeña. Ahora mismo tendría alrededor de 93 años, así que tendrán más de 50 años de antigüedad", concluye la artífice de la exposición.