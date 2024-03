Rozalén, premiada en Llanera: "No soy un referente de igualdad, muchas mujeres me abrieron camino"

"Por su compromiso social, que va más allá del contenido que interpreta en sus canciones". Este es el motivo principal por el que Rozalén fue premiada con el III Galardón por la Igualdad que entrega anualmente Izquierda Unida (IU) de Llanera y que la cantautora recogió ayer en el Instituto de Posada. Rozalén se suma así a la escritora Elvira Lindo, distinguida en la primera edición, y a la periodista deportiva Paloma del Río, galardonada el pasado año

Alrededor de doscientas personas aguardaban expectantes e impacientes la llegada de la cantante a un salón de actos del instituto que colgó el cartel de completo, con entrada gratuita previa inscripción.

Antes de la ceremonia de entrega, la artista pasó por la Escuela Municipal de Música de Llanera para vivir "una experiencia muy bonita" con los estudiantes. "Me han hecho preguntas muy interesantes que me han puesto en más de un aprieto", aseguró.

"El premio es para compartir con la gente, yo me he traído mi guitarra y esto va a ser como estar en el salón de mi casa", apuntó la cantautora.

Aunque asegura que no se considera "referente" de la igualdad ni del feminismo, "porque ha habido muchas mujeres antes que yo que son las que me han abierto el camino", afirmó que "recibir un premio de este tipo siempre es de agradecer". En este sentido, la artista se definió como "una recién llegada y no me merezco tantos premios ni tantos halagos".

"Cariño"

Sin embargo, sí reconoció que "en mi trabajo, lo que toca es que nos aplaudan, pero cuántas mujeres lucharán desde sus casas sin ser reconocidas". Por eso, le da "mucho apuro" que la pongan como referente. "En nuestro trabajo está el foco y recibimos estas muestras de cariño, que no creo que sea la que más me lo merezca, pero sí sirve para visibilizar", dijo.

La cantautora señaló que "cada sitio que visito es una pequeña historia de amor y aquí, en Llanera, ha comenzado una nueva". "Además, venir a Asturias siempre es un buen plan", añadió.

Durante el acto, y antes de recibir el galardón de manos de Ruth Rodríguez, coordinadora de Izquierda Unida Llanera, un grupo de alumnos ofreció al público una pequeña actuación, acompañado por una de las profesoras.

El acto, que estuvo presentado por el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Gonzalo Bengoa, contó con la presencia de Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos; Delia Campomanes, diputada de IU en la Junta General del Principado, y Begoña Collado, secretaria de Igualdad de la formación.

Además, entre el público se encontraban el concejal de Festejos, Iván Pérez (PSOE); el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y concejales de otros concejos.

Después de la entrega del premio, que consiste en la obra "Montañas", del escultor avilesino Benjamín Menéndez, asentado en el concejo, Gonzalo Bengoa mantuvo una charla con Rozalén sobre su trayectoria musical. La artista recordó que "ya desde bien pequeña me gustaban las canciones cuya letra tuviera un claro compromiso social". Hizo referencia a su canción "La puerta violeta", que escribió "sin pensar en que se iba a considerar un himno del feminismo", pero de la que se siente "muy orgullosa".