Practicar deporte con el "amigo" más fiel: así es el club de mushing de Llanera

Aquellos que tienen un perro como mascota son conscientes de lo importante que es para ellos el ejercicio físico. Si, además, a la vez que el can corretea, su dueño también puede hacer deporte, con los beneficios que ello conlleva para la salud, es doblemente satisfactorio. Esto es posible a través de la práctica del mushing, que tiene su origen en los países nórdicos con trineos tirados por perros. Adaptado a nuestro terreno y clima, esta práctica se ha hecho popular gracias al Club Mushing Celtastur Team, con sede en Llanera, que fue fundado en 2019 y actualmente cuenta con 25 deportistas.

El presidente de la entidad deportiva, Álvaro Suárez, explica que "la mayoría de nosotros estábamos en otros clubes, que con el tiempo fueron desapareciendo, así que decidimos unificarnos". Además del llanerense, en Asturias solo existe ahora otro club federado en la localidad de Pravia, el CAP.

Aunque su origen está en la nieve, el deporte, que ya fue considerado como tal en el año 1925, se fue adaptando con el tiempo. "Actualmente, las carreras se realizan en circuitos de tierra, sobre todo en España, donde desarrollar competiciones en nieve es prácticamente imposible", explica Sergio Escribano, vicepresidente del Celtastur Mushing Team.

Lo más importante a tener en cuenta a la hora de participar en una competición es, en primer lugar, el tipo de suelo. "Tiene que ser blando, porque es fundamental para que las almohadillas de las patas de los canes no resulten perjudicadas", señala Escribano. Además de esto, otro de los aspectos fundamentales es la temperatura. "Los perros no pueden correr con temperaturas superiores a los 16 grados", añade. Es por este motivo por el que la temporada de competiciones se limita a los meses comprendidos entre octubre y marzo.

Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de practicar el mushing, es el material. Manuel Ángel García, miembro del club llanerense desde hace diez años, explica que "hay que utilizar arneses de competición y líneas de tiro, que son las correas flexibles de las que tira el perro y que oscilan entre los dos y tres metros de longitud, dependiendo de si compites en vehículo o corriendo".

Las normas de las competiciones a nivel regional están regladas por la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias, presidida por Lucia Noriega, "Recibimos de ella todo el apoyo y colaboración posible, aun teniendo en cuenta que se trata de una práctica deportiva minoritaria. En toda España no se superan los 500 federados", apunta Escribano.

A pesar de que la práctica se puede desempeñar con cualquier raza de perro, a la hora de competir la cosa cambia. "Los braquicéfalos, es decir, las razas con el hocico chato como los carlinos o bulldogs, no están recomendados,así como aquellos que suelen tener el corazón delicado, como pueden ser los bóxer", explican los llanereneses. Hay que tener en cuenta que en este deporte es el perro el encargado de tirar de la persona, por lo que aquellas razas como el weimar, pastor alemán, vizsla o galgo inglés son las más recomendadas.

Los tres miembros del Celtastur Mushing Team tienen claro que "en el momento en el que el perro no disfrute, hay que dejarlo". Y es que esta práctica también supone muchos beneficios para los canes, como "el desahogo físico y mental, pero sobre todo, que está compartiendo algo contigo, que es lo que realmente les gusta", coinciden. "Esta actividad te permite establecer un vínculo muy especial con el animal. Si no hay conexión entre corredor y perro, no tiene ningún sentido", añade Suárez.

Desde el club llanerense reconocen que aún hay un desconocimiento muy grande alrededor de este deporte. Por eso invitan a todo aquel que esté interesado a ponerse en contacto con la entidad a través de redes sociales o de correo electrónico. "Estaremos encantados de resolverles cualquier duda que tengan e, incluso, dejarles probar con nuestro propio material, sin ningún problema ni compromiso", señala el presidente.

Sus próximos objetivos son el campeonato Europeo ICF, que tendrá lugar el 26 de octubre en Dolomitas, en Italia, además de participar en el campeonato nacional que se celebrará en España en diciembre.