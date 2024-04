Antón García lleva a Lugo "Testures", un recorrido pictórico por sus viajes

Más de treinta años tuvieron que pasar para que Antón García Secades, natural de Oviedo, pero llanerense de corazón, pudiera volver a exponer en el concejo. "La pintura siempre ha sido mi pasión, pero no pude dedicarme plenamente a ella hasta que me jubilé hace tres años". El pasado mes de diciembre llevó a la Casa Municipal de Cultura de Posada "Sableres", con obras sobre las playas asturianas. Ahora llega a Lugo con "Testuras", una serie de cuadros que, según explica, "recogen mis viajes por la Ruta de la Plata o Fuerteventura, y en los que intento transmitir lo que los diferentes lugares me hicieron sentir a través de sus colores".

Para ello, García Secades ha trabajado con materiales que la propia naturaleza le iba ofreciendo durante el camino. Pizarra, arena volcánica, tierra o barro, que mezclados con agua y rematados con óleo y acrílico, dan lugar a obras de arte en relieve que recogen el sentir del paisaje de cada zona. "A veces, modelo yo mismo el cuadro y, en otras ocasiones, es la reacción del propio material el que termina ofreciendo un resultado final que, a veces, poco o nada tiene que ver con mi idea inicial", indica el artista.

El pintor destaca que "dependiendo de las diferentes condiciones, como puede ser, por ejemplo, la temperatura, los diferentes materiales tienen uno u otro comportamiento". Aun así, García Secades señala que, a la hora de trabajar "suelo escoger intencionadamente las condiciones apropiadas según lo que quiera conseguir".

La muestra que hasta el próximo 30 de este mes puede visitarse en la Casa Municipal de Cultura de Lugo recoge diez de las obras más características del autor. "Aunque está compuesta por muchas más, que, por cuestiones de espacio, no se pudieron exponer", afirma. Antón García Secades agradece "la buena disposición tanto de la Concejalía de Cultura como de la sala de exposiciones por todas las facilidades que me han dado para poder traer mi trabajo al concejo".

Ahora, con más tiempo libre desde que se jubiló, solo piensa en "seguir pintando, sobre todo por satisfacción propia, y poder llegar a exponer en otras casas de cultura o galerías que estén interesadas en mi trabajo".