Silverio Argüelles asume la presidencia del PP de Llanera con el objetivo de recuperar la Alcaldía

"Cuento con vosotros para transformar Llanera, para convertirla en el mejor lugar para vivir y para trabajar. Con vuestro trabajo estoy seguro que en 2027 tendremos de nuevo un Alcalde del PP y, por fin, un presidente popular en Asturias". Así se dirigió ayer Silverio Argüelles a los afiliados del partido en el concejo nada más ser elegido secretario general del PP de Llanera en sustitución del exregidor Avelino Sánchez, que llevaba 26 años en el cargo. Argüelles se pone al frente de un equipo en el que, según dijo, se combinan "experiencia y juventud". La concejala Nuria Niño será su secretaria general.

Al congreso de Llanera que encumbró a Argüelles como máximo responsable del PP local por amplia mayoría asistió el secretario general del partido en Asturias, Álvaro Queipo, así como la secretaria general, Beatriz Llaneza, y el vicesecretario de Política Territorial, José Manuel Rodríguez (Lito). Finalmente, la encabezada por Argüelles, que también es diputado nacional del PP, fue la única candidatura que concurrió al congreso para renovar la directiva municipal. La que iba a encabezar Rubén García no llegó a ser aceptada, tras no reunir los requisitos. El propio García lamentó ayer a este diario que el partido no le hubiera permitido subsanar el "pseudo error" que le impidió competir con Argüelles. "No estamos de acuerdo, pero es lo que hay y lo aceptamos. Esperaremos a una próxima ocasión, vigilantes para que se cumplan los estatutos y siempre con lealtad al partido", indicó.

Ya como flamante presidente del PP de Llanera, Argüelles dejó claro en su primera intervención el "compromiso" tanto suyo como de los integrantes de la junta local de "trabajar de manera incansable para devolver a Llanera las políticas que necesita", para lo que abogó por poner el foco sobre "los problemas de la gente". "No me presento como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que está dispuesto a escuchar, aprender y trabajar incansablemente para abordar los desafíos que tenemos por delante", añadió el diputado nacional, quien también destacó "la importancia del trabajo en equipo y del diálogo constructivo para encontrar soluciones a los problemas que nos afectan".

En ese sentido, Argüelles invitó a todos los simpatizantes y afiliados del PP a sumar su apoyo al nuevo equipo directivo. "A comprometernos y trabajar juntos para construir un futuro mejor en el momento crucial en el que nos encontramos, porque juntos somos invencibles", afirmó.

"Es hora de mirar hacia adelante con optimismo y determinación", añadió Argüelles, que hizo un llamamiento a la unidad interna. "Podemos lograr mucho más cuando colaboramos, cuando nos escuchamos y nos apoyamos mutuamente", señaló. En esa misma línea, instó a sumar al tejido asociativo al proyecto del PP. "Necesita del apoyo sin condiciones del Ayuntamiento", proclamó.

Por su lado, Avelino Sánchez se mostró "convencido" ante los afiliados del concejo y la cúpula regional del partido de que el proyecto de Argüelles, quien fue su secretario general durante los últimos años, "reflejará con orgullo el legado que ahora toma y, al mismo tiempo, contará con el ímpetu, la ilusión y la fuerza necesarios para dotar a Llanera del impulso que nuestros vecinos nos requieren ante la pasividad socialista".

Tras felicitar a Argüelles, Queipo garantizó que "cuando estemos en el gobierno de Asturias nuestra apuesta por Llanera será una prioridad, porque este concejo cuenta con todo lo necesario para ser puntero en la región".