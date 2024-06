Los vecinos de Pruvia piden en el Pleno al Alcalde que frene los almacenes de energía

Un centenar de vecinos de Pruvia se personaron en el Ayuntamiento de Llanera durante el Pleno celebrado ayer para exigirle al alcalde, Gerardo Sanz (PSOE), que encabece su movimiento en contra de la instalación del almacén de baterías de litio que la empresa Mejorana tiene previsto construir en la zona y que, además, eleve su voz al Principado para evitar que este proyecto salga adelante.

Durante el punto de ruegos y preguntas, el portavoz del Partido Popular (PP), Silverio Argüelles, se dirigió a Sanz, para conocer su opinión acerca del proyecto. El Alcalde manifestó su intención de que "en caso de que llegue a instalarse en el concejo, se pedirá la participación y colaboración de la empresa en beneficio de Llanera, al igual que se hace con cualquier otra compañía que invierta aquí", momento en el cual los vecinos alzaron la voz, intentando obtener otra respuesta por parte del regidor y manteniendo su postura de que esa instalación no se ubique en Pruvia. "No decimos que no se instale, pero, desde luego, no al lado de nuestras casas", apuntaron.

Dado que la formalidad del Pleno no contempla la intervención por parte de los ciudadanos, ni de ningún grupo municipal que no haya presentado su pregunta previamente mediante registro, Sanz trasladó a los vecinos su intención de tratar con ellos el tema una vez terminada la sesión.

Los vecinos mantienen su postura de que no están dispuestos a permitir la construcción de una instalación de estas características en Pruvia, "más aún cuando existen polígonos industriales en la zona".

Sanz explicó que, actualmente, "el proyecto de instalación del parque se encuentra sometido a un estudio de impacto ambiental que, a pesar de haber agotado el plazo de alegaciones, aún no se ha dado por finalizado". Por otro lado, aún queda por presentar al Principado, por parte de la empresa constructora, un proyecto de implantación.

"La normativa que existe en la actualidad no regula este tipo de instalaciones, porque es antigua y no se contemplaban", explicó Gerardo Sanz. "Por ello, hay que esperar también a que la Consejería de Ordenación Urbanística, junto con la de Transición Ecológica, establezcan las directrices que regulen su construcción", tal y como anunció este miércoles el consejero Ovidio Zapico.

El regidor llanerense no dejó clara su posición de encabezar el movimiento vecinal, aunque aseguró estar en contra de que "la instalación se lleve a cabo en la zona rural", al igual que el resto de grupos municipales.