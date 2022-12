La Lotería de Navidad siempre nos ha despertado nuestras emociones más profundas gracias a los 'spots' que preparan para anunciar la campaña de Navidad. Los anuncios publicitarios destacan por tocar la 'fibra sensible' de los espectadores porque apelan directamente a sus sueños, miedos, ilusiones o alegrías.

Si hay alguna característica que resalta del Sorteo de Navidad es que dan a conocer los pueblos más entrañables de España. El rodaje siempre es especial porque tratan de buscar los directores y artistas de talla nacional para representar y ahondar en los sentimientos que rondan esta temporada del año. Repasamos los pueblos que se han hecho famosos y que han traspasado la pantalla para enamorar a los televidentes:

Tazones (Asturias)

Asturias repite candidatura este Sorteo de Navidad 2022 porque ya fue un enclave elegido en el anuncio de 2016 cuando Carmina, maestra jubilada, cree que le tocó el Gordo al escuchar los niños de San Ildefonso cantar su número, pero no se da cuenta de que las imágenes son del anterior año y sus vecinos al no querer estropear su ilusión optaron por no decirle nada. En este anuncio podemos ver parajes rodados en Tazones.

Pedraza (Segovia)

Otro de los anuncios más recordados del Sorteo de Navidad es el del año 2013 cuando se unieron los artistas Montserrat Caballé, Raphael, Niña Pastori, David Bustamante y Marta Sánchez en uno de los pueblos más bonitos de Segovia (Pedraza) para realzar su plaza con las luces y el árbol de Navidad con el fondo musical de la canción 'Always on my mind' de Elvis Presley versionada con las voces de estos cantantes.

Villaverde Alto (Madrid)

Aunque no se trata de un pueblo como tal ya que es un municipio de la periferia de Madrid, el anuncio en 2014 en el bar de Antonio causó mucha emotividad al ver que el dueño del bar guardó un décimo premiado a uno de sus clientes para "no perder la ilusión".

Elizondo (Navarra)

El anuncio más reciente este el del año 2021 rodado en el Valle del Baztán en Navarra está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. Además del Valle del Baztán aparece Irurita, segunda población de Baztán por número de habitantes. Tras descartar muchos lugares, se eligió esta zona por su entorno y arquitectura, "muy costumbrista" pero a la vez con un aire de fantasía, explicaron los creadores del anuncio, dirigido por Aitor Arregui, Jon Garaño y José Mari Goenagaon Garaño, de la productora Moriarty ('Handia' y 'La trinchera infinita¡).