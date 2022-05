“Mi opción era ser maestro, que no precisaba Bachiller Superior”

–Nací en Selorio, Villaviciosa, el 29 de junio de 1942. Tengo un hermano 19 meses menor, Manolo, por desgracia ahora en una residencia de Villaviciosa.

–¿Qué eran sus padres?

–Labradores. Tenían una casería importante porque mi madre había venido de Cuba, donde mi abuelo tenía fábrica de tabaco, y trajeron algo de dinero con el que compraron tierras. Éramos clase media: teníamos un poco más que los demás, no demasiado.

–¿Cómo se llamaba su padre?

–Etelvino, “ Telvo”. Tenía cuatro hermanos. Por la miseria de las aldeas marchó para Argentina, donde estuvo poco tiempo y volvió, con la mala suerte de que lo cogió la guerra al llegar.

–¿En qué bando?

–En los dos y también estuvo escondido en una casona indiana de Selorio que en el pasillo central de madera tenía una trampilla. En el hueco colocaron una cubertería de plata y debajo estaban ellos. Si entraba un ladrón se iba con la vajilla y nada más. Pero no aguantó. Salió para irse con el que fuera. Estuvo de lanzacohetes en el frente del Ebro y muerto de frío en Teruel. Volvió con una distinción.

–¿Hablaba de la guerra?

–Contaba cosas y, de chavales, nos entusiasmaban.

–¿Tenía una ideología?

–Se adaptó a lo de Franco. Era bien visto porque mi abuelo, su suegro, sí era de derechas.

–¿Cómo era?

–Un trabajador con mucha fuerza, algo barullón. Era cariñosos como se era antes, que no se llevaban los mimos.

–Hable de su madre.

–Florentina había nacido en 1912 en Pinar del Río y la trajeron a España con dos años. Tenía la doble nacionalidad cubana y española. Era inteligente y curiosa. Aunque no estaba nada estudiada, leía mucho y sabía dónde estaba orientada. Era monárquica.

–¿Eran creyentes?

–Los dos. Por Pascua Florida era obligatorio confesarse y comulgar y se gastaban bromas de “nos obligan a venir”, “¿cuántos pecados contaste?”. Mi madre era de más frecuencia y tenía un reclinatorio con sus iniciales hechas con chinchetas.

–¿Qué recuerdos tiene?

–Muy vagos. Unos vecinos que eran nueve hermanos y que éramos buenos todos, traviesos de reírse, pero no de sacar el carru por San Juan.

–¿Qué es eso?

–Por San Juan sacarle el carro a alguien y colgárselo de un árbol o sacarle el burro de la cuadra.

–¿Se cantaba en su casa?

–Mi madre, sí y bien, canciones asturianas hasta que entró la copla española y en las ferias compraban unas hojas de papel que traían la letra de las canciones. Tuvimos radio a partir de 1956 porque hasta entonces no hubo electricidad. Una hermana de mi padre sí tenía una radio grande como una mesa.

–Sin electricidad, ¿vivían bien?

–Para comer, sí, los productos que se daban: leche, maíz, fabes y se mataba un gochu al año en casa y eso era ya...

–Fue a la escuela en Selorio.

–Sí. Éramos treinta y tantos guajes, mixta, hecha cuando la República. Me trataron bien, no fui camorrista. Era buen estudiante y al fútbol no me quitaba nadie el balón. Un cura que me vio jugando delante de la iglesia le dijo a mi madre: “¡Qué bien juega ese chico!”. Se fue un balón donde un escayu nebral, que tiene unas púas de 3 centímetros, di una patada y me clavé una en la uña del dedo gordo.

–¡Qué grima!

–Al día siguiente estaría un poco cojo y está. A los 14 años fui al colegio San Francisco de Villaviciosa. Iba y venía con una bicicleta Orbea de mi padre que pesaba 13 kilos, 7 kilómetros ida y 7 vuelta, llano casi todo el tiempo.

–¿Notó mucho el cambio?

–Gané las amistades de la Villa. Comía en Chocolates Miravalles, una tienda de alimentación donde Manolo estaba con la chocolatera y olía maravillosamente. Cuando hacía mal tiempo quedaba allí a dormir. Era el sitio de confianza de mi madre cuando iba a comprar a la villa... como de familia... muy buena gente.

–¿Y en el colegio?

–Aprendí mucho. Yo era muy bueno en las letras, pero desesperante en Química y en Matemáticas, que las daba uno que estaba en la Pomológica. Eran laicos, menos los profesores de Religión y el que nos cuidaba, que nos hacía rezar en latín, pegaba coscorrones y retorcía los pellizcos en el brazo. El director era leñeru.

–¿Tuvo problemas con él?

–Nunca porque hacía teatro e iba a verme. Era el protagonista de “El médico a palos”, de Molière, y la gente se escacharraba conmigo porque siempre se me dio bien el cuentu. Por un fallo en estudio, educación y urbanidad tenías que ir el domingo.

–¿Sabía qué quería ser?

–No, la única opción era ser maestro porque no necesitabas hacer el Bachiller Superior. Con el elemental ya entrabas en la normal, que me tocó en Llamaquique. Antes estaba en Uría donde Simago.

–Magisterio le trajo a Oviedo.

–Y empecé a salir más. Hasta entonces estaba atrofiado. Me hospedé en una pensión de la calle San Francisco, creo que se llamaba Pravia, en un tercero, encima de Logos y de Rialto.

–¿Tiene un primer recuerdo de Oviedo en 1960?

–Que donde Magisterio, el Campo Maniobras, había praos, ganado y un par de casas. Veníamos al teatro Argentino porque tenía chicas que cantaban y bailaban. Alguna se hospedaba en la pensión y era la hecatombe: nadie iba para la cama por si caía algo. ¡Qué iba a caer! Solo lo consiguió uno de Valencia, un fino que debía de ser un bala al que el padre obligó a terminar la carrera en Oviedo, y la terminó.

–¿Eran de su edad los compañeros de pensión?

–Más o menos. Mi compañero de habitación era Pepe, el Coxu, que fue maestro como yo y ya murió. Me hice muy amigo de Solís, de la Tenderina baja, y con ese iba a dormir a su casa en San Mateo y él venía a la mía cuando las fiestas. Le gustaba la pintura e íbamos a las exposiciones de Oviedo y me enseñaba a ver arte.

–¿Qué más aprendió en Oviedo?

–Teníamos amigas, íbamos a la Alianza Francesa, a los bajos del Campoamor y a los del Filarmónica a bailar, y a veces al cine y al baile de Granda (Siero) y al de Trubia. Entonces no tuve novia.

–¿Los fines de semana volvía a casa?

–Claro, había que coger fabes o maíz, sacar cucho o catar, y en verano a la hierba o lo que fuera.

–¿Usted cantaba entonces?

–No, algo... Tenía un vecino, Pelayo, que tenía una gaita, una joyita de Antonio Solares Rivero, de Sebrayu. Me la regaló luego su hija. Pelayo no tocaba bien, pero cantaba muy bien. Entonces no se valoraba ser un virtuoso de la gaita, que servía para acompañar y bailar y se bailaba con una lata. Pelayo tenía un hijo, Manolo, “El Bombín”, que cantaba muy bien.

–¿Le tocó el declive de la canción asturiana?

–No, había fiestas de prado pequeño con seis barracas y en cada una había una gaita y siempre se oía canción asturiana.

–¿Qué tal en Magisterio?

–Un año repetí, porque cuando tocaba Matemáticas... Luego saqué el número uno en la oposición de Ciencias Sociales. No gustó en casa que repitiera porque había que seguir pagándome un año más la pensión.

–Y los gastos.

–Los amigos no teníamos nada. En el bar veíamos pasar las patatas bravas y nos caía la baba. En la Viuda de Basilio había un camarero un poco a las ocho menos cuarto y llamábamos por teléfono: “¿Es la viuda de Basilio”. “Sí”. ¿Estará Basilio?”. Se volvía loco aquel hombre: “Ña muyó”. ¡Mira qué tontada!