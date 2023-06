Los 7.000 currantes sin fin: las ventajas para la pensión y la falta de relevo disparan el número de "posjubilados" en Asturias

"¿Qué hace una persona de 80 años sin hacer nada en todo el día? Mi carácter no va con quedarme en casa leyendo o viendo las telenovelas". Marifé García Tuñón, de 80 años, sigue pasándose a diario por Comercial Tuñón, la tienda de artículos deportivos de Mieres que su abuelo abrió en 1932 como un taller de bicicletas. Ahora el encargado es su hijo Fernando, pero el negocio sigue estando a nombre de Marifé, y a ella le gusta saber cómo van las ventas y conocer las novedades del mundo del deporte. También hace alguna sugerencia. "Eso sí, siempre pidiendo permiso y disculpas por adelantado", dice con humor. Aunque el momento legal de jubilarse le había llegado a los 65 años, como a todo el mundo, Marifé continuó al frente de la tienda durante diez años más mientas percibía la mitad de su pensión.

Cada vez más asturianos optan por esa vía. A fecha de mayo, en el Principado había 7.627 cotizantes mayores de 64 años, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de casi un 15% más que en el mismo mes del año pasado, cuando figuraban 6.639 afiliados. Y más del triple que hace una década: en mayo de 2013 la cifra era de 2.405.

Fue precisamente ese año cuando el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la legislación para introducir la llamada "jubilación activa", que hace compatible cobrar hasta la mitad de la pensión con seguir trabajando (tanto por cuenta ajena como propia) más allá de la edad límite. Y los autónomos que contraten al menos a un trabajador pueden acceder a la prestación completa, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2021.

Desde aquel cambio legislativo, el número de afiliados a la Seguridad Social de más de 64 años no ha dejado de aumentar en España en general y en el Principado en particular. Los "posjubilados" asturianos están bastante equilibrados en cuestión de sexos: 4.407 son mujeres y 3.220 son hombres.

Con las reformas de los últimos años, España intenta seguir la senda de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia o Suecia, donde es más sencillo trabajar a la vez que se cobra la pensión. El principal objetivo es contribuir a sostener un sistema de pensiones cada vez más tensionado por el envejecimiento demográfico.

Para optar a la jubilación activa tiene que haber pasado al menos un año desde que se cumpliera la edad ordinaria de retiro. En 2023, para hacerlo a los 65 años hay que haber cotizado al menos 37 años y nueve meses. De lo contrario, el límite son 66 años y cuatro meses. Además, se exige haber cotizado los años suficientes para tener derecho a ingresar el 100% de la pensión: 36 años y seis meses para hacerlo este año en curso.

Manuel Arandojo cumple de sobra los dos requisitos. Le quedan dos meses para cumplir 87 años y sigue abriendo de lunes a sábado su pequeño taller de máquinas de coser en la calle del Rosal, en Oviedo. Allí está al menos siete horas diarias enfundado en su bata azul.

Manuel nació en 1936 en una aldea de Pola de Allande, un mes después de que estallara la Guerra Civil. La situación era tan complicada que tuvo que esperar hasta los cuatro años para ser bautizado. Era una época de carencias en la que él y sus siete hermanos aprendieron muy pronto lo que era trabajar, ayudando a sus padres en las labores del campo. Se estableció en Oviedo a los 17 años y se ganó el pan en la construcción. A los 23 se subió a un tren rumbo a Suiza, destino de muchos españoles de aquellas generación. "No sabía el idioma ni tenía ni idea de qué empleo podría encontrar, me fui completamente a ciegas", asegura. Pero tuvo suerte y fue contratado en una empresa de carrocería de coches de un pueblo cercano a Basilea. Al poco se casó por poderes con su novia, la llanisca María Davinia Ruisánchez, que le acompañó al país centroeuropeo. Pero a ella el clima no le sentaba muy bien, y un año después regresaron a Oviedo.

A comienzos de los años 70 se produjo el "flechazo" con el mundo de la costura, primero como vendedor de la casa Sigma por toda Asturias. "Humildemente, se me daba bien, podía vender hasta cuarenta máquinas en un mes, y Alfa me contrató", recuerda. Y hasta hoy. Manuel lleva medio siglo en su taller ovetense rodeado de máquinas Alfa, la legendaria marca de Eibar (Guipúzcoa). Algunas son tan antiguas y elaboradas que parecen pequeñas obras de arte.

Manuel se jubiló cuando tocaba, a los 65, y puso la tienda en alquiler. Pero en 2014 ésta quedó libre y, con tal de no verla cerrada, volvió a coger la bata azul. Sus tres hijos han seguido diferentes caminos profesionales, pero con él trabaja ahora la colombiana Iliana Mejía, de 36 años, que se declara "muy contenta" de aprender el oficio junto a semejante veterano. Él percibe parte de su pensión, unos 400 euros, y asegura que ambos tienen "muchísimo trabajo". "En la pandemia aumentó muchísimo la afición por la costura", asegura Manuel, que se queja un poco de la actitud de las nuevas generaciones: "Ahora lo primero que te preguntan cuando entran por la puerta es cuánto les vas a pagar. Oye, primero vamos a ver cuánto vales y luego veré cuánto te pago".

Quien también tiene problemas para encontrar un digno heredero de su negocio es Luis Jesús Cocho. A un mes de cumplir los 71 años, continúa al frente de su tienda de reparación de ordenadores, EIC, en el barrio ovetense de Pumarín. Abierto en 1996, llegó a tener cinco empleados, aunque ahora sólo tiene uno. "Disfruto mucho con mi trabajo y mantengo una cartera estable de clientes, pero aunque mi intención es traspasar el taller, lo cierto es que no encuentro a nadie que quiera quedarse con él", lamenta Luis Jesús, que no logar hallar una explicación a esta adversidad: "No sé si es que la gente joven se marcha toda de Asturias o qué, pero es lo que sucede". Su diagnóstico coincide con el que describen desde hace años la mayoría de empresas, profesionales y profesores universitarios del sector tecnológico asturiano: faltan jóvenes.

Con todo, Luis Jesús insiste en que no sigue trabajando "por obligación" y cree conservar la pericia y la profesionalidad para desarmar un ordenador y arreglar sus tripas. "Quizá el único inconveniente es que en el sector de la informática penalice un poco tener 70 años, porque aquí funciona mucho el boca oreja", señala. Por suerte, puede compatibilizar su trabajo con su pensión, de unos 1.200 euros brutos.

Otro sector que últimamente acusa la falta de mano de obra joven es la hostelería, hasta tal punto que el presidente de la patronal asturiana advirtió hace unos días de que este verano "habrá establecimientos que no puedan abrir terraza, salas o barras por falta de personal". Estas palabras, al igual que otras manifestaciones similares, vienen produciendo desde hace años un encendido debate tanto en Asturias como en el resto de España sobre las condiciones laborales de la actividad hostelera. Los sindicatos acusan a los empresarios de pagar salarios bajos y abusar de contratos temporales.

Sin embargo, Tomás Santos y Raquel Varela aseguran que la suya es una profesión "muy entretenida". El matrimonio –no detallan su edad, pero garantizan con humor que "son más de 65 años"– gestiona el restaurante Fonda Ponga, en el concejo pongueto de San Juan de Beleño. Tomás capitanea la sala el y comedor, y también se encarga de los postres, mientras que Raquel está al mando de los fogones en la cocina. Descansan un día a la semana, como el resto de negocios de hostelería.

"Alguien tiene que seguir levantando el país", dice Tomás cuando se le pregunta por qué no se jubila. Más allá de la broma, ambos tenían claro ya antes de cumplir los 65 que no colgarían el delantal. "Esto nos gusta mucho, y físicamente podemos hacerlo, seguimos aguantando. Es un trabajo, no una obligación", sostiene Tomás.

Ninguno de sus nueve hijos ha seguido la tradición de un negocio familiar surgido hace casi 50 años. "Ellos ya tienen otra mentalidad y otros objetivos. Todos ellos han tomado otros caminos profesionales. Los dos últimos lo hicieron hace poco: ella es médica en Valencia y él es bombero aquí en Asturias, en la base de La Morgal", explica su orgullosa madre.

Tomás y Raquel siguen siendo autónomos y todavía no cobran ni un euro de pensión. Desde enero de 2022, la ley española ofrece incentivos para quienes demoran su retiro. Pueden elegir entre tres opciones: un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria, lo que supondrá un aumento de la cuantía de la pensión; una cantidad de dinero fijada por año cotizado, que dependerá de los años que se haya contribuido cuando se llegue a la edad de jubilación, y que oscila entre los 5.000 y los 12.000 euros, aproximadamente; o una combinación de ambos mecanismos.

Hasta la reforma de 2013, la mayoría de los españoles tenían escasos estímulos para prolongar su actividad laboral más allá de los 65 años. Pero, debido a una ley de 1967, algunos sectores profesionales ya gozaban del privilegio de cobrar la pensión completa y al mismo tiempo seguir trabajando por cuenta propia, siempre que la cotización de dicho trabajo se hiciera a través de una mutua profesional. Algunos ejemplos de estos colectivos: gestores administrativos, ingenieros, abogados, arquitectos o médicos.

Este último es el caso del gijonés José Luis Álvarez, cirujano ortopédico al que le falta un mes para cumplir 67 años. Cuatro días a la semana se reparte entre la Clínica Asturias, en Oviedo, y el Hospital Begoña de Gijón. Su tiempo libre lo reparte entre su familia (tiene tres hijos y cinco nietos, con uno en camino) y aficiones como la caza, el golf y el esquí. "Tengo que estar activo, hay demasiadas horas en el día para estar ocioso", afirma.