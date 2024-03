"Uno de mis hijos no quiso estudiar, lo mandamos a Barcelona a una pastelería y al volver abrimos el primer local"

A Fernanda de la Fuente Criado Quiñones (Angers, Francia, 18-6-1929) su familia y los empleados de la confitería Balbona y de sus obradores la llamaban y la siguen llamando cariñosamente "la jefa" al igual que a su marido, Jerónimo Balbona Fernández, fallecido en 2006, le llamaban "el jefe".

A sus 94 años está retirada de primera línea, aunque sigue siendo la presidenta de la empresa familiar, algo que ella considera "honorífico". La empresa fue pionera en la introducción de los servicios de catering en Gijón. Ya no va por la pastelería de la calle Cabrales de Gijón, aunque ha hecho una excepción para esta entrevista, algo que aprovecharon varios clientes de toda la vida para charlar con ella. Ese trato cercano con la gente es lo que más echa de menos.

Padres por partida doble.

"Yo nací en Francia, a donde habían emigrado mis padres, Domingo que era de Ribadesella y Maruja, que era de Cangas de Onís. Mi padre trabajó allí como soplador de vidrio. En Francia nacimos mi hermana Maruja, mi hermano Domingo y yo. Mi madre falleció cuando yo tenía ocho meses. Cuando tenía dos o tres años, mi padre regresó a Ribadesella con nosotros. Mi padre se casó de segundas nupcias. A mi hermana Maruja la crió mi abuela, mi padre se quedó con Domingo y a mí me criaron unos tíos que tenía en Gijón, que yo siempre los llamé padres. Mi madre, que era de los Valdés de Cimadevilla, se llamaba Elvira Fernández Valdés y él José María de La Fuente Quiñones, que no tuvieron otros hijos. Cuando mi padre Domingo me trajo a Gijón, vinimos en el Alsa. Fue a recogerme mi madre Elvira y me dijo que quise marchar corriendo detrás de él y me tiré al suelo a llorar como una loca cuando vi a mi padre que volvía a irse en el Alsa".

La Guerra Civil.

"Vivíamos en El Llano, en la calle El Arroyo. A la escuela fui a la de Los Campos, que era estatal, pero fui poco tiempo. Cuando estalló la Guerra Civil tenía 7 años y los niños empezamos a faltar al colegio, al que dejé de ir a los 10 años. Aquellos años no teníamos agua ni luz y cuando venían los bombarderos íbamos al refugio que había cerca del solar de la antigua escuela de Peritos. En el refugio había mucha gente y a mí me faltaba aire y mi madre me cogía de la mano y nos poníamos a la puerta del refugio. Desde ahí vi yo las chapas de los depósitos de combustible de Campsa volar por los aires como si fuesen ovnis cuando los alcanzaron las bombas. La onda expansiva nos estampó a mi madre y a mí contra la pared del refugio. El Llano era entonces muy distinto. Donde hoy está la gasolinera que hay frente al solar de Peritos, había un bebedero de vacas y alrededor huertas y praos y al lado pasaba el río Cutis, que todavía pasa pero por debajo de las calles, hasta El Natahoyo. Durante la guerra, los neños jugábamos en los cráteres que dejaban las bombas en el suelo".

Fernanda con su marido, Jerónimo Balbona, en su Lambretta, en la bajada del puerto de Pajares, con la moto parada para hacerse la foto ya que ella no conducía. Volvían de un viaje a los Sanfermines con unos amigos. / LNE

Los hermanos.

"En la guerra, vino mi padre de Ribadesella para evacuarme de Asturias junto con mi abuela Ramona y una tía que tenía en Ribadesella. Mi madre no quería desprenderse de mí y le convenció en lugar de eso trajese a Gijón a mis hermanos. Entonces fue cuando me enteré de que tenía dos hermanos. Vinieron a Gijón, pero mi madre no nos evacuó y quedamos aquí todos. Salíamos a la calle a jugar y los otros chiquillos me preguntaban por qué mis hermanos llamaban tía a Elvira y yo la llamaba madre cuando decíamos que éramos hermanos. Cuando me enteré de que mis padres eran en realidad mis tíos, lloré tres días seguidos".

El mar evitó el hambre.

"Durante la guerra en mi casa no se pasó necesidad, porque mi padre, el que me crió, era pescador y el hambre sacábamoslo del mar. Él sacaba congrios, muiles, oricios, gambas, quisquilla... En frente de donde está el restaurante Bellavista pescaban gambas, quisquilla y camarones, los mejores oricios en La Providencia, bajando al pedrero por el acantilado detrás de donde está la capilla, y los calamares por la noche en frente del Club de Regatas, ahí en lancha. Mi padre, el biológico, murió con 45 años en un campo de concentración en Llanes. Era panadero y le acusaron de hacer pan para el otro bando. Yo tenía entonces otros dos hermanos por parte de padre, Holanda y Conchita. Cuando él murió, Conchita, la más pequeña, tenía 15 días".

Trabajo con diez años.

"Todavía conservo mi cartilla de racionamiento, que lo hubo desde que acabó la guerra hasta 1951. Con 10 años empecé a trabajar de motila con una modista, ganando siete pesetas a la semana; entregaba los vestidos a las clientas y empecé a coser con Paulina Pascual, en la calle Asturias, frente a la antigua confitería La Fe. Paulina Pascual era la modista que mejor pegaba las mangas en todo Gijón. Me acuerdo que iba a buscar los muestrarios de los botones a Romeval, en la calle Los Moros, y como pesaban los llevaba sobre la cabeza".

En el obrador de su primera pastelería en la calle Feijoo de Gijón, junto a su marido y con Esther Martínez Balbona entre ambos. / LNE

Modista.

"Yo soy modista. Con Paulina Pascual aprendí a coser y a poner las mangas a la ropa. Con 15 años ya hacía la ropa que vestía. Luego pasé a coser con Julia Álvarez y a la vez que trabajaban, estudié corte y confección en una academia que estaba en La Acerona. En el año 1947 me diplomé en el Sistema Martí de corte y confección. Coser me apasionaba. Todavía conservo un camisón de los que hice para los exámenes".

Breve noviazgo.

"Luego, mi padre, el que me crió, emigró a Buenos Aires y quedamos mi madre y yo. Para ganar dinero empecé a ir a coser por las casas, donde me pagaban 35 pesetas por día y dos huevos para la cena. Así fue como conocí a mi marido, Jerónimo Balbona Fernández. Iba a coser a casa de su madre en la Avenida de Schultz, que vivía con varios de sus hijos. Yo tenía 20 años. Le hice un abrigo y un vestido a Cuqui, hermana de mi marido, que tenía seis añinos. Jero era un pesao. Él tenía entonces una novia desde hacía 4 años, que de aquella se respetaba mucho eso, pero era tan pesao, que no te digo nada lo que le costó... y casámonos después de cinco meses de novios, el 17 de junio de 1950. Nos casamos en la iglesia de La Milagrosa y la boda la hicimos en Somió Park, que costó el cubierto 50 pesetas".

Viaje de novios a Madrid.

"Quedamos a vivir en El Llano en casa de mi suegra, que era una casa muy grande. De viaje de novios fuimos a Madrid y pasamos toda la noche de bodas viajando en el tren. En casa de mi suegra estuvimos 13 años, hasta que falleció y luego pasamos a vivir a un piso en la calle Pablo Iglesias pagando una renta de 1.500 pesetas, que en aquella época era un escándalo. Allí vivimos 40 años. Nos trasladamos hace unos años y ahora vivo en la Avenida de Oviedo".

Por la derecha Jerónimo Balbona y Fernanda de la Fuente con sus hijos Marile, Jerónimo, Fernando, Carlos, Alejandro y Pablo. / LNE

Criando a los hijos y vendiendo zapatos.

"En 1951 nació mi primera hija. Dejé la costura y me dediqué a criar los hijos, el último nació en 1967. Mi marido era viajante de Spar y yo vendía zapatos, que me venían a comprar a casa. Vendía desde casa para toda Asturias los zapatos que me mandaba una hermana que tenía una zapatería en Zaragoza. Los clientes me llegaban por el boca a oreja. Fui del Grupo de Cultura Covadonga, donde mi marido tenía un número muy bajo de socio porque ya lo era desde que las instalaciones estaban donde la playa. Yo aquellas no las conocí, sino las actuales. Iba los viernes a llevar a los hijos en invierno a la piscina. Mientras, hacía gimnasia y después íbamos a reponernos a la cafetería".

El origen del negocio familiar.

"Teníamos cuatro hijos cuando se produjo lo que acabó haciendo que tuviéramos pastelería. Mi hijo Fernando llegó un día de clase, tiró los libros y dijo que no quería seguir estudiando. Mi marido tenía un sobrino que trabajaba en la pastelería de Farga, en Barcelona y lo llevó para allá a aprender el oficio. Cuando volvió, fue cuando la familia decidimos coger el local de la calle Feijoo, que se llamaba "Caracas" y tuvimos que aguantar dos años el nombre porque nos lo impuso la dueña del local, empezamos a despuntar. En el obrador estaban mis hijos Fernando y Alejandro, que trabaja muy bien el chocolate. Antes de coger el local fuimos varios días al atardecer a ver cuanta gente pasaba por la calle, que estaba sin asfaltar, para calcular los clientes que podíamos captar. Empezamos a funcionar el 23 de febrero de 1982 y fuimos la primera confitería en Gijón que hizo canapés y catering. Yo cocinaba, rellenaba pasteles, despachaba, fregaba, barría la acera, lo que tocase. El empezar fue muy duro, pero fue una época muy bonita, por el recibimiento de la gente. Todavía conservamos en la pastelería de la calle Cabrales clientes de aquella primera época, que siempre preguntan por mí".