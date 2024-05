Hay instantes de todos los colores en el Memorial María Luisa

Asturias vuelve a tener en menos de una semana otra cita estelar, y van más de treinta, con el Memorial «María Luisa». El Certamen Internacional de Fotografía y Vídeo que reúne en Asturias a una auténtica «torre de Babel» de fotógrafos de montaña, naturaleza y aventura. Algunos de los mejores del mundo. En concreto en esta edición, que se inaugurará con la exposición callejera en Infiesto el próximo viernes, día 17, se esperan presencias de ganadores –en las distintas categorías– de Noruega, Reino Unido, Australia, Hungría, Italia, Polonia, Francia, China, Suiza, Alemania, India, Argentina, Canadá y diversos puntos de España. Están pendientes las asistencias de fotógrafos de Rusia, Pakistán y Nepal, que esta semana seguían pendientes del visado. De llegar algún profesional de Pakistán sería un hito porque «nunca ha sido posible que vengan», dicen desde la organización.

La entrega de premios de esta XXXIV edición del Certamen será el sábado 18 de mayo, a las 19.00 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, con entrada libre y gratuita. Una oportunidad perfecta para disfrutar, en pantalla gigante y con testimonios directos de los protagonistas, de las imágenes de los «notarios del mundo», como llaman los responsables del Memorial a sus participantes. Además, este año el evento contará con la presencia de Fernando Beltrán, autor del prólogo del libro conmemorativo, que también se dará a conocer.

A continuación, los ganadores de las diferentes categorías desvelan lo que esconden sus fotografías, cómo y con qué intención fueron tomadas. El mejor pie de foto que se puede tener.

Aventura y deportes extremos - Premio Absoluto

Premio Absoluto / J.B. Liautard

The Dune / Cuzco

JB Liautard (Francia)

"Estuvimos filmando una semana por Cuzco con todo el equipo de vídeo y, cuando los demás se fueron, cambiamos mi vuelo para ir a este lugar, esperando un par de días más en el hotel, ya que Kilian tenía una carrera al final de la semana."

"Un minuto después de cruzar la línea de meta, cogimos un coche y condujimos 12 horas por carreteras de montaña, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Llegamos al hotel por la mañana y después de una breve siesta, nos dirigimos a la duna más alta del mundo. Sólo estuvimos allí una tarde y una mañana, pues nuestro avión salía de Lima al día siguiente."

"Necesitábamos tener buen tiempo y todas las condiciones reunidas simultáneamente. Sufría una lesión en la rodilla y tuve que ascender la duna de 500 metros de altura casi con una sola pierna. Volé mi dron hasta allí y la vista era absolutamente impresionante."

"El viento simplemente dio forma a esa enorme duna con un patrón perfecto, el mismo que podemos ver en una escala mucho más pequeña. Era tan perfecto que casi parecía falso. Una vez que decidí en qué línea quería que montara Kilian, llegó el momento y tuvimos la suerte de que hizo un ligero giro para levantar un poco de arena."

"Esta fue la toma que protagonizó todo el viaje."

EQUIPO: DJI + 22 mm; 1/1000 s a f/2.8; ISO 100

Paisaje de Montaña

Cerro Torre / Ramiro Torrents (Argentina)

Cerro Torre / Loma Blanca. El Chaltén, Patagonia, Argentina.

Ramiro Torrents (Argentina)

"Apenas llegamos y antes de que se pusiera ventoso, pude volar el dron y capturar esta toma. Es difícil describir todos los sentimientos que recorrieron mi cuerpo en el momento en que vi esta imagen a través de mi pantalla. Las condiciones eran perfectas, con nubes entre las montañas y sin viento. Alejé el dron a unos dos kilómetros y desde ese punto tuve el cerro Piergiorgio en el primer plano, consiguiendo el encuadre que buscaba."

"Estas montañas evocan sentimientos de aislamiento, silencio, misterio e incertidumbre, que se pueden percibir en una simple respiración. Y eso es lo que me atrae a ellas."

EQUIPO: Dron DJI Air 2s + 23 mm f/2.8; 1/2000 s a f/2.8; IS O100

Escalada

Escalada / Philipp Klein Herrero España

Un sueño de escañada / Cerdeña

Philipp Klein Herrero (España)

"Esta imagen es un ejemplo perfecto del esfuerzo colaborativo entre atletas y fotógrafos. Estoy muy orgulloso de ello porque fue un trabajo en equipo realmente creativo (y duro, porque tomó 2 días)."

"En la primavera de 2023, la escaladora de talla mundial Aleksandra "Ola" Taistra me envió un mensaje de texto preguntándome si me interesaba fotografiar su proyecto de escalada en Cerdeña con su compañero de aseguramiento Sven Ott."

"Estaba seguro de que quería dos escaladores en la toma para resaltar la asociación que se crea cuando te atas a la cuerda con un amigo escalador. Imaginé varias composiciones y decidí crear una toma de paisaje donde los escaladores no se ven a primera vista, solo se ven después de buscar más detalles. Quería que las siluetas oscuras fueran anónimas."

"A la mañana siguiente nos levantamos a las 4 de la mañana y nos dirigimos al lugar. Filmamos en el lugar correcto en el momento correcto, pero a las imágenes les faltaba un elemento: el sol."

"Una vez más, la alarma de las 4 de la mañana fue difícil de aceptar, pero tan pronto como vi el mar, me emocioné mucho: sin nubes, el horizonte perfectamente despejado. Ola, gentilmente, dejó que Sven subiera primero esta vez, y justo cuando se acercaban al lugar correcto, el sol se hizo visible. Ahora me tocaba a mí: acertar con la composición, los escenarios y la posición de los escaladores. Luego hice clic, verifiqué la exposición y el enfoque y grité un "yeeehaaaaah" para hacerles saber que acabábamos de obtener la toma que había imaginado en mi mente. Una de mis tomas favoritas de los últimos años, no sólo por la imagen en sí, sino también por el proceso creativo que hay detrás."

EQUIPO: Sony ILCE-7M3 + 24-70 mm, focal a 30.4 mm; 1/30 s a f/16; ISO 100

Mundo Vegetal

Mundo Vegetal / Alexandre Bès

The Millennium / Parque Nacional Tsavo West, Kenia

Alexandre Bès (Francia)

Baobab africano (Adansonia digitata). Kenia.

Con una diversidad genética de ocho especies, seis de las cuales sólo sobreviven en la isla africana de Madagascar, el baobab es un árbol asombroso que prospera en entornos urbanos, rurales y forestales. Este árbol, extraordinariamente longevo, debe su supervivencia a su capacidad para absorber y almacenar la mayor cantidad de agua posible durante la temporada de lluvias. El baobab africano es el más conocido de ellos. Se puede encontrar en las sabanas boscosas secas de muchos países del África subsahariana. Sin embargo, los efectos del cambio climático han comenzado a alterar el orden de las cosas.

Desde finales de 2020, África Oriental ha sufrido la peor sequía en décadas. En todas partes, las estaciones secas se están prolongando, las lluvias son irregulares o inexistentes y las sequías son más frecuentes.

Este baobab africano fue fotografiado en el Parque Nacional Tsavo West, en Kenia, en marzo de 2023, con hojas verdes durante una tormenta de arena en plena estación seca.

Demuestra fuerza y resistencia frente a estas condiciones de vida cada vez más extremas. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le queda?. Hoy en día, la observación es preocupante, porque la gran mayoría de los baobabs más antiguos de África, todos ellos de miles de años, llevan más de diez años muriendo.

EQUIPO: Canon R5 - Canon 70-200 mm f/2.8 III IS USM, focal a 200 mm; 1/1600 s a f/2.8; ISO 100

Tema del año: Fotografía nocturna

Fotografía nocturna / Alex Wides Italia

Awareness / Región de Atacama (Chile)

Alex Wides (Italia)

"Este panorama, Conciencia, fue tomado el 13 de abril de 2023 a las 6:42 a.m., en la región de Atacama en Chile."

"Panorámica de 360º, tomada en el desierto de Atacama, Chile, con airglow rojo a la izquierda, el núcleo de la Vía Láctea en el centro, junto con la luna, las Nubes de Magallanes más a la derecha y bañadas en airglow verde."

"La noche a más de 4.000 metros de altitud se hizo sentir, especialmente después de un día completo explorando el área del Valle Puma. Moví la tienda a, al menos, cuatro lugares diferentes, fotografiando un paisaje de otro mundo. Verlo en vivo fue, como siempre, el mejor regalo, pero lo más importante es que pude obtener una foto con la luna y la Vía Láctea. "

"Este es un entorno muy especial, uno de los pocos lugares que quedan remotos, interminables, sin contaminación humana, un lugar tremendamente espiritual que incluso antes de ser maravilloso de fotografiar, es extraordinario de experimentar."

EQUIPO: Sony A7sIII + Samyang 12 mm f/2.8 fisheye. 6 tomas con 5 encuadres diferentes girando la cámara unos 90°; 30 s a f/3.5; ISO 2500. Se tomó una foto adicional para preservar los aspectos más destacados de la luna y la tienda con una velocidad más rápida, 5 segundos, con el mismo ISO y la misma apertura

Mundo de los pequeños. Foto macro

Mundo de los pequeños / Javier Aznar González de Rueda

Araña corazón

Javier Aznar González de Rueda (España)

"Hembra de araña corazón espinosa (Micrathena clypeata), construyendo la bolsa donde deposita sus huevos. Por horas cuidadosamente teje una fuerte bolsa con diferentes tipos de tela, compactándola en una bola de color blanca. Esta bolsa, ademas de proteger contra depredadores y parasitoides, mantiene la temperatura y una humedad adecuada para el desarrollo de los huevos. "

"Con la ayuda de dos flashes congelé este momento, ya que era muy difícil mantener el foco en la araña, que no paraba de dar vueltas mecida de la bola que estaba construyendo. Completamente “in situ”, sin manipulación del animal o del nido."

EQUIPO: Sony – 7RM4 + FE 50 mm f/2.8 macro; 1/250 s a f/16; ISO 250

Formas, texturas, colores. Foto Creativa

Formas, texturas, colores / Jose Pesquero Gómez

Camuflado / Masáia Mara (Kenia)

Jose Pesquero Gómez (España)

"Se trata de una imagen tomada en Masái Mara (Kenia) durante el aguardo ante una potencial escena de caza del rey de reyes de la sabana africana. En todas mis expediciones fotográficas siempre intento dejar una especie de “sello de autor” en cada una de mis imágenes. En este caso, además de la espesura de la zona alta de hierba en la que se encontraba el gran macho de león, perfectamente camuflado al acecho de cualquier presa, utilicé un pequeño cristal enfrente de mi objetivo para conseguir reforzar aún más la sensación de perfecto camuflaje del león emboscado, convirtiéndola en una fotografía casi pictórica y con una aureola de escena onírica."

EQUIPO: Nikon Z9 + Nikkor Z 100-400 mm f/4.5-5.6 VR S, focal a 320 mm; 1/250 s a f/5.3; ISO 12800

Biodiversidad

Biodiversidad / Sergey Gorshkov

Mink / Siberia

Sergey Gorshkov (Rusia)

"Fue un gran éxito para mí encontrarme con este visón en el río Taiga y tomar fotografías. Pero lamentablemente no alcancé a saber qué clase de visón es."

"Hoy conocemos de dos clases de visones: el europeo y el americano. A pesar de que hemos convivido con el visón europeo durante siglos, cada año es más difícil verlo en estado salvaje y parece que encontrarse con él pronto será totalmente imposible. El visón europeo es un habitante indígena de nuestros embalses, y el visón americano es originario de América del Norte, pero está tan adaptado a la vida en nuestro país que durante mucho tiempo se ha convertido en un representante común de la familia de las martas."

EQUIPO: Nikon Z7 + 70-200 mm, focal a 78 mm; 1/250 s a f/8; ISO 500

Mundo Animal

Mundo Animal / Buddhilini de Soyza

A turbulent swim / Masai Mara

Buddhilini de Soyza (Australia)

"Las incesantes lluvias caídas en Masai Mara a principios de 2020 provocaron la inundación del río Talek. Esta inusual coalición de cinco guepardos machos (Tano Bora – Fast Five), buscaba cruzar este río con corrientes excesivamente fuertes. Parecía una tarea condenada al fracaso y estábamos divididos. Si bien queríamos que cruzaran, sabiendo que sería un avistamiento único en la vida, estos cinco ocupaban un lugar especial en nuestros corazones y conocíamos los peligros asociados con el cruce (muchos guepardos han muerto cruzando aguas mucho menos intimidantes). "

"Después de horas de búsqueda, por fin saltaron al agua y comenzaron a cruzar nadando. Vimos aterrorizados cómo el río torrencial los arrastraba, mientras uno luchaba muy por detrás de los demás. Nos alegramos mucho cuando llegaron al otro lado y nos consideramos privilegiados de haber presenciado esta rara escena. "

"Fue un recordatorio oportuno del daño causado por el cambio climático inducido por el hombre. Los ancianos masai nunca antes habían visto una inundación como esta en el Talek. "

"Si no se toman medidas para mitigar el cambio climático, estos escenarios se convertirán en otra amenaza para estos animales, que ya enfrentan muchos peligros en la naturaleza."

EQUIPO: Canon 5D Mark IV + 100-400 mm f/4,5–5,6, focal a 400 mm; 1/2000 s a f/5,6; ISO 640

Paisajes Naturales

Paisajes Naturales / Thomas Vijayan Canadá

Austfonna ice cap / Archipiélago noruego de Svalbard

Thomas Vijayan Canadá

"La capa de hielo de Austfonna, clasificada como la tercera más grande del mundo, es una extensión impresionante ubicada en la isla Nordaustlandet, en el archipiélago noruego de Svalbard. Este gigante helado, que cubre unos sorprendentes 8.000 kilómetros cuadrados, se enfrenta a un destino inquietante, principalmente debido al implacable avance del calentamiento global. Su rápido deshielo contribuye a la creciente amenaza del aumento del nivel del mar, un sombrío recordatorio del peligroso estado del clima de nuestro planeta."

"Durante mi reciente expedición al casquete polar de Austfonna, tuve el gran privilegio de capturar un momento verdaderamente extraordinario: una imagen que resume la esencia misma de su vulnerabilidad. Si bien había visitado este lugar en ocasiones anteriores, esta vez fue singularmente desalentadora. En junio de 2022, el hielo marino que normalmente protege esta inmensa capa de hielo ya había retrocedido, permitiéndonos el acceso por barco. Este año, el inicio del derretimiento llegó antes de lo esperado, dando lugar a una fascinante cascada, un testimonio de la incesante transformación de la naturaleza."

"Mientras contemplaba el encantador paisaje, era imposible ignorar la dura realidad de que esta, alguna vez poderosa, capa de hielo está disminuyendo constantemente y su desaparición parece inevitable en unos pocos años. "

"La imagen que capturé es una composición de 26 fotogramas individuales, meticulosamente unidos para inmortalizar la belleza transitoria de esta maravilla natural. Sirve como testimonio de la impresionante grandeza de nuestro planeta y como un conmovedor recordatorio de la urgente necesidad de abordar la apremiante cuestión del cambio climático."

Hombre en la Montaña/Naturaleza. Foto viajes y gentes

Hombre en la Montaña/Naturaleza. Foto viajes y gentes / Xiaowu Yang

Small stage in deep mountains / Stone Village (Zaozhuang-Shandong-China)

Xiaowu Yang (China)

"Stone Village es un pequeño pueblo en la remota zona de montaña en Zaozhuang, provincia de Shandong, China. La vida cultural aquí es demasiado pobre. El "juego de sombras" de una cultura no patrimonial se conservó y se heredó. Aunque el escenario es pequeño, por la noche los ancianos siempre se reúnen para ver el "juego de sombras", en este momento me quedé en silencio en las alturas con vistas a la escena donde los ancianos observaban el espectáculo con gran concentración."

EQUIPO: Nikon D850 + 24-70 mm, focal a 24 mm; 1/100 s a f/4.5; ISO 1400

Mundo Sumergido

Mundo Sumergido / Liang Fu

Juvenile moray eel / Filipinas

Liang Fu (China)

"Las morenas generalmente se encuentran viviendo en arrecifes de coral, pero las morenas juveniles suelen vivir pelágicamente en aguas abiertas hasta que maduran y se convierten en adultas y se asientan en el fondo de los arrecifes de coral. "

"Durante una inmersión en aguas negras en Filipinas, encontré una criatura transparente nadando a una profundidad de más de 20 metros. Enroscó su cuerpo en forma de corazón en el agua. "

"Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que era una morena juvenil. Sus cuerpos transparentes sirven de camuflaje contra los depredadores en el vasto azul."

EQUIPO: Canon EOS R5 + RF 35 mm; 1/200 s a f/13; ISO 400

Alpinismo y montaña invernal

Alpinismo y montaña invernal / Lukasz Larsson Warzecha

Ice Mines / Suecia

Lukasz Larsson Warzecha (Suecia)

Malcolm Kent escala un antiguo hielo subterráneo en algún lugar de Suecia.

EQUIPO: Canon EOS 5D Mark II + 15 mm; 1/80 s a f/4.5; ISO 800

El mundo de las aves

El mundo de las aves / Csaba Daróczi

David and Goliath

Csaba Daróczi (Hungría)

"Esta imagen es "sólo" un subproducto de otra imagen planificada. El plan principal era fotografiar algunas aves rapaces en el enorme árbol en invierno. Así que alimenté a los pájaros con carne para que se acostumbraran al árbol. "

"Sin embargo, los pájaros del bosque fueron mucho más ingeniosos y encontraron antes la comida que yo había puesto, que tenía mucho tocino. Mientras estuve allí, les tomé fotografías "por si acaso". "

"Al final llegaron los ratoneros comunes, pero creo que esta foto salió mejor de lo que había planeado."

Premio Concursante Novel

Premio Concursante Novel / Andrés Luis Domínguez Blanco

Colores / Sierra de Grazalema (Cádiz-Málaga)

Andrés Luis Domínguez Blanco (España)

"Abejaruco europeo (Meros apiaster) en vuelo, fotografiado desde hide en un prado lleno de flores. Ese mes de junio, bastante fresco en la zona comparado con lo habitual, me permitió tener varias oportunidades para obtener una imagen así. Cada vez que los abejarucos atrapaban un insecto, lo llevaban a sus lugares de cría cerca de este prado, en los márgenes de un arroyo, en el parque natural Sierra de Grazalema."

EQUIPO: Canon EOS R7 + EF 100-400 mm + 1.4X, focal a 560 mm; 1/6400 s a f/8; ISO 2500