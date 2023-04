La seguridad al volante es fundamental para evitar accidentes. Las medidas de seguridad están indicadas para proteger al pasajero a la hora de sufrir un choque en carretera frenar de manera violenta, etc. No solo el cinturón de seguridad te garantizará permanecer en el asiento; también forman parte de los elementos+ de seguridad de un vehículo el airbag y los reposacabezas que completan todos los asientos. Eso sí, su funcionamiento será en vano si no están adaptados a cada pasajero -altura, forma de colocarse…-, así que es esencial fijarse en las recomendaciones.

La DGT -Dirección General de Tráfico- se ha unido a la lista de instituciones que cuentas con su propio perfil oficial en redes sociales. Allí divulgan en informan sobre novedades, incidentes y, sobre todo, ponen en conocimiento del público información que les resultará útil. En su caso los datos tratarán la educación vial, la seguridad al volante y otro tipo de consejos relacionados con el tráfico y los accidentes en carretera. Si bien muchas veces estas circunstancias son inevitables, los riesgos sí que pueden prevenirse. De hecho, tan solo el cinturón es capaz de disminuir en un 90% el riesgo de fallecimiento en accidentes o las heridas graves en la cabeza. Por su parte, el airbag actúa como un complemento al cinturón, ya que ayuda a reducir impactos dentro del vehículo, frena el movimiento del pasajero y la cabeza, y reduce el riesgo de sufrir heridas. ¿Usas adecuadamente el #reposacabezas ?



👉https://t.co/rDVHalv5Y6#CeroRiesgos pic.twitter.com/0Ds6q7QTb6 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 28 de marzo de 2023 Completa esta lista de elementos de seguridad el reposacabezas. La DGT ha querido recordar a través de su cuenta de Twitter que no se tarda de un elemento de confort para el conductor, puesto que su función principal es evitar el efecto látigo u otra clase de lesiones cervicales. Su correcta colocación es imprescindible en todas las plazas, aunque los latigazos verticales suelen ser más frecuentes en los asientos delanteros. Para colocarlo debes tener en cuenta varios pasos: En primer lugar, debes situarlos a cuatro centímetros de la cabeza; después regúlalo hasta que el centro de gravedad de la cabeza coincida con la parte más resistente del reposacabezas. Es importante que te asegures de que queda bloqueado en cuanto lo regulas y que el ángulo de regulación del asiento no debe superar los 25 grados.