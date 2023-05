Colgar algo del espejo retrovisor del coche puede tener multa. Aunque colocar un ambientador, una cinta o una medalla parece algo inofensivo, puede traer problemas.

Si acudes al código de circulación no verás ninguna norma que prohíba expresamente llevar algo colgando del espejo retrovisor con lo que puedes caer en el engaño de que no te pueden multar por llevar un ambientador u otro objeto en este lugar del coche. Pero por ello escribimos este artículo, para advertirte que pese a que no hay una prohibición específica sí pueden sancionar por hacerlo, ya que se incumple otra norma de circulación.

Más concretamente, se está quebrantando una norma establecida en el artículo 19 del Reglamento General de Circulación en el que se especifica que el conductor está obligado a mantener el campo de visión necesario y la atención permanente a la conducción para garantizar su propia seguridad y la de sus pasajeros. Al colgar la mascarilla en el espejo estamos incumpliendo ambas advertencias ya que el ambientador no sólo nos impide la visión en el centro del parabrisas, sino que además puede ser objeto de distracción en la conducción, pudiendo ser por tanto motivo de accidente. Esto es lo que dice claramente el reglamento: “la superficie acristalada del vehículo debe permitir la visibilidad diáfana del conductor, sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos. Solo se permite circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias”.

El agente de tráfico será el encargado de evaluar si el ambientador es lo suficiente voluminoso como para impedir la visión del conductor y aplicar (o no) la multa de 200 euros.

Durante la pandemia este tipo de multas eran muy frecuentes entre las personas que colgaban su mascarilla del espejo retrovisor.