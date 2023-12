Los regalos de Navidad son, casi siempre, un rompecabezas al que nos enfrentamos cada año por estas fechas. A menudo es bastante complicado acertar con el obsequio perfecto, por no mencionar las veces en las que está agotado, solo queda de otro color o no llega hasta justo después de Reyes. Y, por si elegir y conseguir el regalo para cada persona a la que le queremos llevar un presente no fuera lo bastante difícil, todavía queda un paso más antes de entregárselo a nuestro ser querido.

Envolver los regalos de Navidad es una tarea más desafiante de lo que parece, sobre todo para aquellos con menos habilidad para las manualidades. Sin embargo, siguiendo los pasos correctos, esta Navidad 2023 nos podemos asegurar de que nuestro envoltorio quede siempre bien. ¡Despídete de los regalos con un kilómetro de papel sobrante o con arrugas por todas partes, y mucho más aún de entregarlos metidos en una simple bolsa! Usa estos trucos para solucionar este embrollo de la forma más fácil. Para empezar, si el regalo tiene una forma muy irregular, mételo en una caja. Es extremadamente complicado que envolver objetos irregulares o blandos, como figuras, peluches o zapatillas de estar por casa, quede bien si lo envolvemos tal cual. Necesitaríamos una habilidad que no todo el mundo posee. Así que, si no quieres sufrir demasiado en estos casos, lo mejor es meterlo dentro de una caja antes de envolverlo. Otro consejo que te puede resultar muy útil es que no debes tener miedo a usar mucho celo. A veces intentamos solucionar la papeleta con dos o tres pedazos de cinta adhesiva, como si nos cobraran veinte euros por trozo utilizado. Prepárate un buen montón de pedazos de celo y pégalos al borde de la mesa o a cualquier superficie que vayas a tener a mano y ve cogiéndolos conforme los necesites. A la hora de envolver la caja, lo ideal es medir bien cuánto papel vamos a utilizar. Para ello, sitúa el regalo a una distancia del borde que, al levantar el papel, llegue hasta, al menos, tres cuartas partes de la altura de la caja, y deja la misma distancia al otro lado. Después, marca. Esto nos ayudará a asegurarnos de que en los lados cortos del regalo también hay papel suficiente para cubrir toda la superficie cuando los dobles. Luego lleva la caja hasta el mismo borde y rótala sobre sí misma cuatro veces, de forma que termine apoyada en la misma cara en la que empezó. Después añade unos centímetros de seguridad y ya tienes el sitio por el que deberías cortar. En este vídeo emplean cinta adhesiva de doble cara, pero es perfectamente posible hacerlo igual con celo normal. Una vez seleccionado el papel, ajusta la caja de forma que el papel cubra toda su parte superior hasta el mismo borde. Despliega el papel y dobla el otro lado del papel, que quedará aproximadamente por la mitad de la cara superior. Usa la cinta adhesiva para pegar el papel a la caja. A continuación, vuelve al primer lado, dóblalo por completo, de forma que cubra la cara superior (la mitad de la cual ya estará envuelta por el primer doblado que hicimos) y pégala con celo. Esta es la parte sencilla. Ahora viene lo complicado. En los dos lados cortos de la caja se nos ha quedado papel sobrante que vamos a usar para cubrirlos. Para ello, coge la parte superior, dóblala hacia abajo y pégala con cinta. Asegúrate de plegar bien el papel en ambos laterales, marcándolo un poco si lo ves necesario. Cierra el lado izquierdo, pégalo con celo, luego el derecho (en la parte inferior quedará por encima del papel que se dobló con el lado izquierdo) y pégalo también. Solo queda rematar el triángulo que nos ha quedado en la parte inferior, levantándolo y pegándolo al lateral de la caja también. Luego repetiremos este proceso en el otro extremo de la caja y habremos terminado. Usa las diagonales Si el papel que tenemos para envolver el regalo es ligeramente corto, podemos poner el obsequio en diagonal, llevar las puntas al centro y pegarlas allí de forma que cubran toda la superficie. Así podremos aprovechar esos pedazos de papel que se quedan cortos por los pelos. Siempre puedes usar la originalidad a la hora de preparar tus envoltorios. Por ejemplo, si se trata de un objeto cilíndrico y alargado, como, por ejemplo, un termo, puedes coger un pedazo de papel que sea bastante más largo que el regalo, envolverlo y pegarlo y después enrollar el papel sobrante a ambos lados y atarlo con una cuerda corta para que el paquete tenga forma de caramelo. También puedes añadirle a tus envoltorios detalles navideños, como pegatinas de cuernos de reno, copos de nieve o árboles de Navidad, o directamente pequeños objetos como flores o piruletas que le den un extra al regalo. Y ten en cuenta que, en muchos casos, la caja es parte del presente. Una caja bonita viste mucho mejor un regalo que un paquete de tipo mensajería, por lo que es una particularidad que vale la pena cuidar si vamos a hacer un obsequio que creamos que va a ser todo un éxito.