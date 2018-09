Los técnicos mirarán si la pista de Pumar de las Montañas es apta para un microbús

Técnicos del Consorcio de Transporte de Asturias visitarán la próxima semana la pista que conduce al pueblo de Pumar de las Montañas para analizar si el acceso a la localidad es adecuado para el paso del microbús que realiza la ruta escolar entre Besullo y Cangas del Narcea. Esa es teóricamente la que tendría que tomar el único niño de Pumar de las Montañas, Valentín Díaz, de tres años, que aún no ha asistido a clase al colegio público Obanca porque el transporte escolar no ha pasado a recogerlo a su pueblo. La empresa alega que su vehículo no puede circular por la zona.

El alcalde, José Víctor Rodríguez, anunció este compromiso del Consorcio de Transporte de Asturias de desplazarse hasta Cangas del Narcea para analizar la situación del acceso de 3,5 kilómetros que separa el pueblo del menor de Besullo, y que está sin asfaltar. A pesar de que la pista es de tierra, el Ayuntamiento considera que "se dan las características" para que pueda ser transitada por el microbús. No obstante, Rodríguez asegura que si los técnicos no lo consideran así exigirá que al escolar se le facilite el transporte en un vehículo más pequeño, que se adapte al acceso.

Desde Podemos, su diputado por el Occidente Andrés Fernández Vilanova reclama que se ponga orden en el Consorcio de Transportes "para que dentro de los lotes de líneas se obligue a asumir las rutas más dificultosas como contrapartida de las más provechosas, con garantía máxima de cumplimiento y bajo condición de pérdida de la concesión de la totalidad del lote en caso de incumplimiento".

Además, como solución inmediata a la falta de transporte tanto para los tres escolares de Aguanes (Allande) como para el cangués de Pumar de las Montañas, Fernández Vilanova pide al Principado que ponga a disposición de la familia el parque móvil de todoterrenos y a su personal. "Consideramos que deberían emplearse para dar respuesta inmediata a este tipo de contingencias", recalca.