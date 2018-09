Los colegios de La Caridad y Jarrio, sin comedor por bajas laborales

La Consejería de Educación notificó ayer a los colegios Darío Freán Barreira de Jarrio (Coaña) y Jesús Álvarez Valdés de La Caridad (El Franco) que no ha sido posible cubrir las bajas existentes en ambos servicios de cocina. Así las cosas, los centros no podrán empezar el lunes con el servicio de comedor como estaba previsto y se ven obligados a mantener el horario de verano.

En el colegio franquino tanto la cocinera como el ayudante de cocina no se incorporarán hasta el día 10 por lo que hasta ese día no habrá comedor. En Coaña, el caso es aún más grave pues no tienen una fecha de vuelta a la normalidad. No en vano, el cocinero está de baja y la ayudante de cocina se jubiló en junio. El lunes tampoco podrán empezar las extraescolares como estaba previsto. Los representantes de las familias critican la falta de previsión de la administración.