Un franquino que perdió su casa por el fuego en 2015 aún no ha recibido la ayuda

En noviembre de 2016 la Consejería de Servicios y Derechos Sociales concedió al franquino Manuel Méndez una ayuda de 15.000 euros para paliar los daños causados por el gran incendio que afectó al concejo en diciembre de 2015. Sin embargo, Méndez, que perdió su casa de Riobón, arrasada por las llamas, no ha recibido ni un céntimo de la ayuda destinada a rehabilitar su vivienda.

El diputado del PP Matías Rodríguez denunció ayer esta situación, que considera "absolutamente impresentable e injusta". Los populares exigen al gobierno regional "una solución inmediata" y reprochan a la consejera, Pilar Varela, que no haya solucionado un asunto que ya se abordó en comisión parlamentaria a principios de año. "Quedó comprometida a dar una solución que no se ha producido, algo que no nos extraña", precisan.

El diputado popular acompañó ayer al afectado a la Consejería, donde presentó un escrito para pedir un encuentro con Varela.