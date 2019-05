La sala franquina de As Quintas acoge desde ayer hasta el 15 de mayo la exposición itinerante del Certamen Nacional de Arte de Luarca, que incluye las obras ganadoras, finalistas y seleccionadas de 2018. La muestra, promovida por "Amigos de As Quintas", podrá visitarse de martes a sábados en horario de 19 a 21 horas, y los domingos y festivos, de 12.30 a 14 horas. T. C.