Rechazada la propuesta del PP de Cangas del Narcea de bajar la contribución un 15%

El equipo de gobierno de Cangas del Narcea, formado por PSOE, IU con el apoyo del concejal no adscrito, rechazó con sus votos en contra la propuesta del PP de reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles el 15 por ciento, debatida en el pleno extraordinario celebrado ayer.

El alcalde socialista, José Víctor Rodríguez, argumentó que la propuesta no estaba bien formulada, "ni siquiera es una propuesta", y señaló que en la petición del PP "no se dice si quieren una bonificación o reducir el tipo impositivo, ni sobre qué bienes debe aplicarse". Por ello, invitó a la oposición a trabajar conjuntamente en la iniciativa que el equipo de gobierno pretende presentar en un pleno extraordinario y urgente en los próximos días. En ella, recogen una bonificación del 30 por ciento sobre la cuota íntegra de las viviendas de la zona rural que sean primera residencia y otra del 50 por ciento para las familias numerosas cuyos ingresos no superen el 3,5 del Indicador Público de Renta (IPREM).

El debate se intensificó cuando el PP retrocedió a 2015, al pleno en el que habían presentado ya una propuesta de bajar el impuesto un 15 por ciento. Entonces salió adelante con el apoyo del que era concejal de Foro y la abstención de PSOE e IU, y el portavoz popular, José Luis Fontaniella, recordó al alcalde que en ese momento había argumentado que necesitaba tiempo para tener informes de intervención para hacer una valoración de la propuesta. "Ahora, cuatro años después, nos dice que la propuesta carece de formalidades y la realidad es que no hizo nada y lleva cuatro años metiendo la mano en el bolsillo de los vecinos", le reprochó el portavoz popular.