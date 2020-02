La familia Piñeiro, de Galicia, y los vecinos de Paredes, premiados en la feria de la camelia de Luarca

Dicen los entendidos que éste no es uno de los mejores inviernos para la camelia, ya que el tiempo cálido no ha permitido que la flor luzca en todo su esplendor. Pero esto no ha sido obstáculo para que el popular certamen de Luarca (Valdés) haya sido todo un éxito de público y participación, con más de medio centenar de expositores. Ayer el certamen se despidió premiando a las camelias más vistosas, las de la familia Piñeiro Bermúdez, de Villanueva de Arosa (Galicia), y al stand más artístico, premio que se quedó en casa y recayó en la Asociación de Vecinos de Paredes, informa Demelsa ÁLVAREZ